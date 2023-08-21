Kabine toplantısının başlayıp başlamadığı merak konusu oldu. Toplantının başlama durumu ve gündemi hakkında detaylı bilgiler haberimin içerisinde yer alacaktır. Peki, Kabine Toplantısı başladı mı? 2023 Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonların merakla beklediği konuların konuşulacağı Kabine Toplantısı ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kabine Toplantısının başlayacağı saat araştırılıyor. Peki, Kabine Toplantısı başladı mı? 2023 Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI MI?

Kabine Toplantısı henüz başlamamıştır. Kabine Toplantısı başladığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan Kabine Toplantısı'nın gündeminde milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren 4 önemli konu başlığı olacak. Memurların zam pazarlığı, Kıbrıs'taki olaylar ve ekonominin 3 yıllık yol haritasının yanı sıra AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarında vergiden muaf tutulması uygulaması da ele alınacak.

KABİNE TOPLANTISI KONU BAŞLIKLARI NELER?

Toplantıda enflasyonla mücadele, memurların maaş artışları ile ilgili toplu görüşme sürecinin yanı sıra dış gelişmeler de ele alınacak. Öte yandan AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarında vergiden muaf tutulması uygulaması da masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'deki toplantıda 7'nci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde gelinen son durum ele alınacak. 4 milyon memur ile 2.5 milyon memur emeklisinin yakından takip ettiği görüşmelerde hükümet 2'nci teklifinde memurlara 2024 için yüzde 25, 2025 için yüzde 11 zam teklif etti. Memur temsilcilerinden teklifin yeterli bulunmadığı açıklamaları gelirken, pazarlık süreci kabinede masaya yatırılacak. Memurlar için atılabilecek ek adımlar incelenecek.