Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanacak. Zirvenin ağırlıklı gündem maddelerini ise ekonomi oluşturuyor. Kabine toplantısı başladı mı?

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI MI?

Toplantının ana gündem maddesi 3600 ek göstergeye ilişkin yapılan çalışmalar olacak. Ek göstergeyle ilgili hazırlanan düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmuş ve Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 3600 ek göstergeyle ilgili yapılan çalışmaların detaylarını açıklayacağını duyurmuştu. Bu nedenle, milyonlarca memur ve memur emeklisi toplantıdan çıkacak karara gözlerini çevirdi.

Toplantıda son günlerde görülen fahiş kira artışları konusunun masaya yatırılması bekleniyor. Hükümet, fahiş kira artışlarını Hollanda benzeri bir modelle frenlemeyi hedefliyor. Kiracı ve mal sahibini üzmeyecek bir çalışma yürütülürken "sabit oran" formülü üzerinde duruluyor. Bu konu ile ilgili çalışmalar yürüten, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yapılan çalışmaların sonucunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak.

Toplantının şu sırlarda devam ettiği ifade ediliyor.

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