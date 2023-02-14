Vatandaşların gündeminde yer alan konular arasında kabine toplantısı yer alıyor. Arama motorlarında ise kabine toplantısının ne zaman biteceği aratılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen kabine toplantısı kararları heyecanla bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı başladı mı? 14 Şubat kabine toplantısı başladı mı? 14 Şubat Kabine toplantısı kararları açıklandı mı?

Kabine bugün AFAD merkezinde toplanıyor! Gündemde deprem ve alınacak yeni tedbirler var

Ülkenin gündemleri hakkında görüşmelerin yapıldığı kabine toplantısının zamanı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen toplantının tarihi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Peki, 2Kabine toplantısı başladı mı? 14 Şubat kabine toplantısı başladı mı? 14 Şubat Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? İşte tüm merak edilenler...

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI MI?

14 Şubat günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşecek olan kabine toplantısı başladı. Ülkenin gündeminde yer alan Kahramanmaraş depreminin gündem olacağı toplantının bitmesiyle beraber kararlar açıklanacak.