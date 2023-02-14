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Kabine toplantısı başladı mı? 14 Şubat kabine toplantısı başladı mı? 14 Şubat Kabine toplantısı kararları açıklandı mı?

Gündem Haberleri

Kabine toplantısı başladı mı? 14 Şubat kabine toplantısı başladı mı? 14 Şubat Kabine toplantısı kararları açıklandı mı?

Vatandaşların gündeminde yer alan konular arasında kabine toplantısı yer alıyor. Arama motorlarında ise kabine toplantısının ne zaman biteceği aratılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen kabine toplantısı kararları heyecanla bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı başladı mı? 14 Şubat kabine toplantısı başladı mı? 14 Şubat Kabine toplantısı kararları açıklandı mı?

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Ülkenin gündemleri hakkında görüşmelerin yapıldığı kabine toplantısının zamanı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen toplantının tarihi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Peki, 2Kabine toplantısı başladı mı? 14 Şubat kabine toplantısı başladı mı? 14 Şubat Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? İşte tüm merak edilenler...

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI MI?

14 Şubat günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşecek olan kabine toplantısı başladı. Ülkenin gündeminde yer alan Kahramanmaraş depreminin gündem olacağı toplantının bitmesiyle beraber kararlar açıklanacak.

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Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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