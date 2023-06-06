Kabine saat kaçta toplanacak? Son dakika! Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı başladı mı?
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Kabine saat kaçta toplanacak? Son dakika! Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı başladı mı? soruları merak ediliyor. 28 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün Çankaya Köşkü'nde düzenlenen basın toplantısıyla yeni Kabine'de yer alan bakanları tek tek açıkladı.
Kabine saat kaçta toplanacak? Son dakika! Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı başladı mı? soruları yeni kabinenin kurulmasının ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesini açıkladı. Yeni kabine ile gerçekleşecek olan kabine toplantısının saati ise merak ediliyor. Peki, Kabine saat kaçta toplanacak? Son dakika! Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı başladı mı?
KABİNE SAAT KAÇTA TOPLANACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesini açıkladı. Yeni Kabine ilk toplantısını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.30'da gerçekleştirecek. İlk kabine toplantısında ekonomi ve terörle mücadele başta olmak üzere yeni dönemin yeni yol haritasının ele alınması bekleniyor.
Ayrıca taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların masada olacağı düşünülüyor.
YENİ KABİNE'DE HANGİ İSİMLER YER ALIYOR?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak
Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu