KABİNE NE ZAMAN TOPLANACAK, neler konuşulacak? Kabine toplantısı başladı mı?

Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ana gündem maddelerinden biri de emekli zammı olacak. Meclis'in açılacağı tarih olan ekim ayına kadar çalışmaların tamamlanması, kasım ayında ise ek zamların gerçekleşmesi bekleniyor. Peki, Kabine ne zaman toplanacak, neler konuşulacak? Kabine toplantısı başladı mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda bugün toplanacak. Toplantının ana gündem maddelerinden birisi emekli aylıklarına yapılacak maaş zammı olacak. Peki, Kabine ne zaman toplanacak, neler konuşulacak? Kabine toplantısı başladı mı?

KABİNE NE ZAMAN TOPLANACAK, NELER KONUŞULACAK?

Meclis'in açılmasıyla gündeme gelecek düzenlemede gelinen aşamaya ilişkin kabine toplantısında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Ekim ayında Meclis'e gelmesi ve kasım ayında yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme ile enflasyon üzerinden yapılan hesaplamada yüzde 37.76'lık zam öne çıkıyor. Bu orana göre en düşük emekli aylığı 10 bin 332 liraya yükselecek. Kabine bugün 15.00'te toplanacak. Öğrencilere vergisiz telefon-bilgisayar, ev hanımlarına emeklilik ve evlilik kredisi gibi konular da kabine toplantısında ele alınacak. Enflasyonla mücadele, tahıl koridoru, düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan son çalışmalar da kabinede konuşulacak.

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.