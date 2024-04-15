Kabine ne zaman toplanacak, hangi konular görüşülecek? Kabine bugün var mı?

Kabine toplantısı tarihi, ek gösterge ve öğretmen ataması gibi bekleyen konular gündemde önemli bir yer tutuyor. Son Kabine toplantısı, 4 Mart gününde gerçekleştirilmişti ve bu toplantıda çeşitli gündem maddeleri ele alınmıştı. Kamuoyu, bu toplantıda alınan yeni kararları ve gündeme ilişkin detayları merakla bekliyor. Kabine ne zaman toplanacak? Kabine bugün var mı? İşte ayrıntılar...

KABİNE NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantısı son olarak 4 Mart günü yapılmıştı. Yeni toplantı tarihi ise 16 Nisan Salı günü olarak belirlenmiştir.

KABİNEDE NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Toplantının gündeminde sınır ötesi operasyonlar ve İran ile İsrail arasındaki gerilim gibi uluslararası konular yer alacak. Ayrıca, ekonomi de toplantının önemli bir konusu olacak. Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı kapsamında uygulanan ekonomi programındaki son durumun ele alınması bekleniyor. Bu çerçevede ekonomik göstergeler, hedefler ve uygulamaların değerlendirilmesi toplantının önemli bir parçası olacak.