Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ana gündem maddesi Soçi Zirvesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le yaptığı görüşmede alınan kararlar, Tahıl Koridoru ve Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum masaya yatırılacak. Vatandaşların ise merak ettiği bir diğer konu Kabine ne zaman toplanacak? 5 Eylül Kabine toplantısı başladı mı, ne zaman başlayacak, saat kaçta, belli oldu mu? Oldu. İşte detaylar…

Ekonomiye geniş yer ayrılacak olan Kabine'de Orta Vadeli Program ile birlikte AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarımda vergiden muaf tutulmasını sağlayacak düzenleme de konuşulacak. Peki, Kabine ne zaman toplanacak? 5 Eylül Kabine toplantısı başladı mı, ne zaman başlayacak, saat kaçta, belli oldu mu? İşte detaylar…

KABİNE NE ZAMAN TOPLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de Putin'le yaptığı görüşmenin ardından bugün 5 Eylül 2023 saat 15.00'de Kabine'yi toplayacak. Ekonomiye geniş yer ayrılacak olan Kabine'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'la ilgili sunum yapacak. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarımda vergiden muaf tutulmasını sağlayacak düzenleme de masaya yatırılacak.

5 EYLÜL KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarımda vergiden muaf tutulmasını sağlayacak düzenleme Kabine'de konuşulacak. Kabine bugün 5 Eylül 2023 saat 15.00'de toplanacak. Alınan kararlar toplantı bitince haberimize eklenecektir.

EKONOMİNİN ORTA VADELİ PROGRAMI

Kabinede ekonomiye büyük bir önem verilecek. Üç yıllık ekonomik yol haritasını çizecek olan Orta Vadeli Program'ın hazırlıkları neredeyse tamamlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son gelişmeleri Kabine üyelerine sunmak üzere hazırlanıyor. Bu program, 2024-2026 dönemi için enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makroekonomik göstergelere odaklanarak hedefler belirleyecek. Ayrıca, Kabine, yüksek fiyatlarla mücadele ve enflasyon sorunlarına da dikkat kesilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YOĞUN DIŞ İLİŞKİLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayında yoğun bir dış ilişkiler trafiği içinde olacak. Hindistan'da düzenlenecek olan G-20 Zirvesi'ne katılmasının ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye gidecek. Erdoğan'ın bu yoğun diplomasi turu da Kabine toplantısında detaylı bir şekilde ele alınacak.