Kabine ne zaman açıklanıyor ve yeni kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak soruları gündeme geliyor. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ne zaman olacağı ve yeni kabine ne zaman açıklanacağı sıklıkla araştırılıyor. Peki, Kabine ne zaman açıklanıyor? Yeni kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı!

Seçimin ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni Kabine'ye çevrildi. Kabine ne zaman açıklanıyor ve yeni kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak soruları gündeme geliyor. Yeni kabine toplantısı ne zaman yapılacak ve yeni kabine toplantısı ne zaman olacağı merak ediliyor. Kabine ne zaman açıklanıyor? Yeni kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı! Detaylar haberimizdedir…

KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Gelişmeler dikkatle takip edilirken Erdoğan'ın açıklayacağı yeni Kabine ise merak konusu oldu. Kulislerde birçok bakanlık için farklı isimlerin adı geçse de son karar Cumhurbaşkanı'na ait. Erdoğan, cumartesi günü 17.30'da Külliye'deki törene katılacak; saat 20.00'de Çankaya Köşkü'nde Türk dünyasından devlet başkanlarıyla yemek yiyecek. Saat 22.00'de ise Çankaya Köşkü'nde yeni dönemin Kabine'si açıklanacak.

Öte yandan CNN Türk'te son kulis bilgilerini paylaşan Gazeteci Abdülkadir Selvi, dün eski Kabine'nin son kez toplanması hakkında konuşup; "Bakanlar kabineden morali bozuk ayrılmış. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'Komisyonlardaki risklerden dolayı milletvekillerinin istifası olmayacak. Yeni arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz' dediği söyleniyor" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gibi bazı isimlerin; vekillikten istifa ederken bakanlık görevlerine devam edecekleri iddia edilmişti.

YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Seçimin ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni Kabine'ye çevrildi. Bakanlar Kurulu'nun cumartesi günü saat 22.00'de açıklanacağı iddia edilirken; dün eski bakanlar son kez toplandı. Vekil olan bakanların istifa edip görevlerine devam edeceği konuşulurken, kulislere düşen son bilgilere göre Erdoğan'ın isteği üzerine bu planın rafa kaldırıldığı ve bakanların da toplantıdan morali bozuk bir şekilde ayrıldığı öğrenildi.