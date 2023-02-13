Kabile toplantısı ne zaman yapılacak? Kabilede hangi konular ele alınacak?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 29 bin 605'e yükselirken, AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar kabile toplantısının yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısının gündeminde hangi konular var? İşte konyu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Depremde çok sayıda bina yerle bir olurken, binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi. Binlerce vatandaşımız ise enkaz alında kaldı. 6 Şubata toplanması gereken Kabine toplantısı deprem nedeniyle geçtiniz hafta yapılmamıştı. Kabine toplantısının yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısının gündeminde hangi konular var? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

6 Şubat Pazartesi günü Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılaması beklen kabine toplantısıKahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilimizi etkileyen depremlerin adından yapılamamıştı. Deprem bölgesinde giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesindeki ziyaretleri sürüyor. Kabine toplantısının bu hafta yapılması beklenmiyor.

KABİNE TOPANTISININ GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR OLACK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de 20 Şubat Pazartesi günü toplanacak. Kabine toplantısının gündeminde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 depremlerin ardından depremin hasarını örtmek amacıyla alınacak yeni ilave tedbirler ve depremden etkilenen depremzedeler için yapılacak kanun düzenlemeleri ele alınması bekleniyor. Kabine toplantısından sonra alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.