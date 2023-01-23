Kabine toplantısı ne zaman başlayacak? Kabine toplantısının gündeminde neler olacak?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe de toplanacak. Peki Kabile toplantısı ne zaman başlayacak? Kabine toplantısının gündeminde neler olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketinin ayrıntıları, Kabine Toplantısı'nda belli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda borç yapılandırma paketi ele alınacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kabine toplatışının gündeminde neler olacak? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISININ GÜNDMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanacak Kabine'de ana gündem başlığı Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma düzenlemesi olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan borç yapılandırma paketine son şekli kabine toplantısında verilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin toplantıda vergi, sigorta primi, adli ve idari para cezaları ve milli emlak borçlarının yeniden yapılandırılacağı pakete ilişkin sunum yapması bekleniyor. Ayrıca kabine toplantısında olası sınır ötesi harekatın ve sınır güvenliğinin kapsamlı bir şekilde ele alınacağı bekleniliyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında Beştepe düzenlenecek. Kabine toplantısı saat 15.00 da başlaması bekleniyor. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabine toplatışında alınan karalar açıklanacak.