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Kabil Kuran'da geçiyor mu?

Kabil Kuran'da geçiyor mu?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Kabil Kuran'da geçiyor mu? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Kabil Kuran'da geçiyor mu?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Kabil Kuran'da geçiyor mu? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

KURAN-I KERİM'DE HANGİSİNİN ADI GEÇER?

A: Hz. Havva

B: Habil

C: Hz. Mikail

D: Kabil

Cevap:

Kabil Kuran'da geçiyor mu?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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