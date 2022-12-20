20 Aralık günü Kabataş tramvay hattıyla ulaşım sağlamak isteyen vatandaşlar seferlerin yapılmaması üzerine arama motorlarında Kabataş tramvay seferleri neden yapılmıyor? Kabataş tramvay seferleri neden durdu? Kabataş tramvay arıza mı var? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

Kabataş tramvay seferleri ne zaman açılacak? Kabataş tramvay ne zaman düzelecek?

Kabataş tramvay hattında seferlerin yapılmaması üzerine vatandaşlar sebebini merak etti ve Kabataş tramvay seferleri neden yapılmıyor? Kabataş tramvay seferleri neden durdu? Kabataş tramvay arıza mı var? sorularını araştırdı. Merak edilenler ise haberimizde yer alıyor.

KABATAŞ TRAMVAY SEFERLERİ NEDEN YAPILMIYOR?

20 Aralık günü öğlen saatlerinde Kabataş hattında tramvayın elektrik direğine çarpması sebebiyle meydana gelen kaza sonucu Kabataş tramvay seferleri yapılamamakta. Seferlerin ne zaman devam edeceği hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.