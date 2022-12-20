20 Aralık günü Kabataş'ta gerçekleşen kaza vatandaşları korkuttu. Arama motorlarında kaza ile ilgili detaylar araştırıldı. Peki, Kabataş tramvay seferleri ne zaman açılacak? Kabataş tramvay ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

Bugün öğlen saatlerinde Kabataş tramvayında kaza meydana geldi. Vatandaşları korkutan kaza hakkında merak edilenler ise araştırılıyor. Arama motorlarında Kabataş tramvay seferleri ne zaman açılacak? Kabataş tramvay ne zaman düzelecek? sorularına yanıt aranıyor.

KABATAŞ TRAMVAY SEFERLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

20 Aralık günü öğlen saatlerinde Kabataş hattında tramvayın elektrik direğine çarpması sebebiyle meydana gelen kaza sonucu Kabataş tramvay seferleri yapılamamakta. Seferlerin ne zaman devam edeceği hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.