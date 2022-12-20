Kabataş'ın nerede olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında Kabataş nerede? Kabataş nereye bağlı? Kabataş'a nasıl gidilir? Kabataş hangi ilçeye bağlı? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

Kabataş nerede? sorusu gündemde yer alıyor. İstanbul'un her yeri merakla araştırılıyor. En çok aratılan yerlerde biri ise Kabataş oldu. Peki, Kabataş nerede? Kabataş nereye bağlı? Kabataş'a nasıl gidilir? Kabataş hangi ilçeye bağlı?

KABATAŞ NEREDE?

Kabataş, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi sınırları içinde, Fındıklı ile Dolmabahçe semtleri arasındaki kıyıyı ve yamaçları kapsayan semt. Resmi mahali yönetim birimi olarak Ömeravni Mahallesi'nin dahilindedir. Semtin adını büyük bir taştan aldığı belli olmasına karşın taşın nerede bulunduğu ve nasıl bir cisim olduğu konusundaki bilgiler kesin değildir.

Kabataş kıyıları, Asya yakasının yoğun bir yerleşimi olan Üsküdar'ın karşısına isabet ettiği için, deniz trafiğine her zaman hizmet etmişti. 1950'leri izleyen yıllarda İstanbul'da artan taşıt sayısı, Kabataş İskelesi'nin fonksiyonunu ön plana çıkarmış, modelleri geliştirilen ve kapasiteleri artırılan yeni araba vapurları, 1950-1960'larda, artık 10 dakikada bir işledikleri halde, Kabataş kıyılarının her tipten motorlu araçlarla silme dolması önlenememiştir. Kabataş'ın yoğun bir taşıt iskelesi işlevi 1973'te Boğaziçi Köprüsü'nün açılmasıyla sona ermiştir.

Günümüzde Kabataş kenarındaki iskelelerden İstanbul Deniz Otobüsleri ile Kabataş-Bostancı, Maltepe-Bostancı-Kabataş-Bakırköy-Avcılar ve Kabataş-Adalar, Şehir Hatları vapurlarıyla Kabataş-Kadıköy, Kabataş-Kadıköy-Adalar ve Boğaz Hatları, dolmuş motorlarla Üsküdar ve Kadıköy, Bursa Deniz Otobüsleri ile de Mudanya seferleri yapılmaktadır.

Deniz ulaşımı dışında, Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı ve Kabataş-Bağcılar tramvay hattının son durağı olan Kabataş, F1 füniküler hattı ile Taksim Meydanı'na bağlanır. İskelelerin arkasındaki otobüs duraklarından ise Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Kâğıthane ve Sarıyer'in değişik noktalarına seferler düzenlenir.