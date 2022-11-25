İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen duyuru ile birlikte vatandaşlar tarafından Kabataş füniküler hattı kapatıldı mı? Ve Kabataş füniküler hattı neden kapalı? Soruları merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Birçok kişi Kabataş füniküler hattı ne zaman açılacak? Sorusunu araştırıyor. Peki, Kabataş füniküler hattı kapatıldı mı? Kabataş füniküler hattı neden kapalı? Kabataş füniküler hattı ne zaman açılacak?

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar gereğince, 25 Kasım günü saat 15.00'ten itibaren M2 metro hattının çalışmasında değişikliğe gidildi. Yapılan duyuru ile birlikte Kabataş füniküler hattı kapatıldı mı? Sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Kabataş füniküler hattı kapatıldı mı? Kabataş füniküler hattı neden kapalı? Kabataş füniküler hattı ne zaman açılacak?

KABATAŞ FÜNİKÜLER HATTI KAPATILDI MI?

İBB'ye bağlı Metro İstanbul'un konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde;

"İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15.00 M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır"

KABATAŞ FÜNİKÜLER HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Valilik tarafından gelecek karar sonrası hat ve durakların yeniden açılacağı belirtildi. Ancak şu an için kesin bir tarih verilmedi. Konu hakkındaki gelişmeler ile birlikte haberimiz güncellenecektir.