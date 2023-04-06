T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde yaşanan bazı aksaklıkların ardından T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattını kullanan vatandaşlar arama motorlarında Kabataş - Bağcılar tramvay arıza mı var, neden çalışmıyor? Kabataş - Bağcılar tramvay hattı seferler neden yok? sorularına yanıt aradı. Peki, Kabataş - Bağcılar tramvay arıza mı var, neden çalışmıyor?

6 Nisan günü sabah saatlerinde Kabataş - Bağcılar tramvay hattını kullanacak olan vatandaşların seferlerde aksama ile karşılaşmasının ardından arama motorlarında Kabataş - Bağcılar tramvay hattı hakkında merak edilenleri araştırdı. Peki, Kabataş - Bağcılar tramvay arıza mı var, neden çalışmıyor? Kabataş - Bağcılar tramvay hattı seferler neden yok?

KABATAŞ - BAĞCILAR TRAMVAY ARIZA MI VAR, NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar hattımızda bölgede bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçleri tarafından seferlerimiz Karaköy-Tophane arasında durdurulmuştur. T1 hattımız Bağcılar-Karaköy arasında hizmet vermektedir." ifadeleri kullanıldı.