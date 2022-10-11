Kabak dolması tarifi! Masterchef Kabak dolması nedir, nasıl yapılır? Kabak dolması için gerekli malzemeler! Kabak dolması hangi yöreye ait?

Masterchef 11 Ekim yarışmasında şefler tarafından Kabak dolması yapılması istendi. Peki Masterchef Kabak dolması nasıl yapılır? Kabak dolması için gerekli malzemeler nelerdir? Kabak dolması yemek tarifi! Kabak dolması nasıl yapılır? Kabak dolması yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Kabak dolması tarifi oldu. Peki en güzel Kabak dolması yemek tarifi nasıldır? Kabak dolması yemeği nasıl yapılır? Kabak dolması için gerekli malzemeler nelerdir? Kabak dolması nasıl yapılır? Kabak dolması için gerekenler neler?

KABAK DOLMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

• 1 kg. kabak

• 300 gr. pirinç

• 1 adet soğan

• 200 gr. kıyma

• 1 çay bardağı yağ

• 1 tutam maydanoz

• Tuz, karabiber

KABAK DOLMASI NASIL YAPILIR? KABAK DOLMASI TARİFİ

Kabakların içi oyulur, yağda kızartılır. Pirinç, kıyma, soğan, salça, tuz, dereotu, karabiber ve maydanoz karıştırılır. Kızartılan kabakların içi doldurulur. Bir tencereye döşenerek, kısık ateşte pişirilir.

SERVİS: Sıcak olarak servis yapılır.

Tarif: Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

KABAK DOLMASI HANGİ YÖREYE AİT?

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Kabak dolması ülkemizde Denizli ili ve yöresine ait bir yemektir.