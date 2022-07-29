Kabak Çorbası tarifi! Masterchef Kabak Çorbası nasıl yapılır? Kabak Çorbası yemek tarifi! Kabak Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir? - Haberler

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Kabak Çorbası tarifi! Masterchef Kabak Çorbası nasıl yapılır? Kabak Çorbası yemek tarifi! Kabak Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir?

Kabak Çorbası tarifi! Masterchef Kabak Çorbası nasıl yapılır? Kabak Çorbası yemek tarifi! Kabak Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 28 Temmuz yarışmasında şefler tarafından Kabak Çorbası yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Kabak Çorbası nasıl yapılır? Kabak Çorbası yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Kabak Çorbası yemek tarifi! Kabak Çorbası nasıl yapılır? Kabak Çorbası yemek tarifi haberimizde...

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Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Kabak Çorbası tarifi oldu. Peki en güzel Kabak Çorbası yemek tarifi nasıldır? Kabak Çorbası yemeği nasıl yapılır? Kabak Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir?

KABAK ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 kabak

3 soğan

3- 4 dal dereotu

2 çorba kaşığı margarin

6 su bardağı su

1 kase yoğurt

Yarım su bardağı un

Kırmızı toz biber

Nane

Tuz

KABAK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Kabaklar temizlenip doğranır ve dereotunu da iyice kıyılır. Soğanlar soyulduktan sonra küçük küçük doğranır.

Margarini tencerede eritilir, soğanlar pembeleşinceye kadar sote edilir. Kabaklar da soğana eklenip birkaç dakika kavurulur.

Ardından tuz ve su ilave edilerek kısık ateşte 20 dakika pişirilir. Blenderden veya tel süzgeçten geçirerek servis kasesine alınır.

Ayrı bir kapta yoğurt ve un birbirine yedirilerek pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırılır. Çorba suyundan 1 kepçe alıp karışıma ilave edilir ve karışım çırpılır.

Hazırlanan yoğurtlu karışım, çorbaya yavaş yavaş ve sürekli karıştırarak ilave edilir. 3 dakika daha kaynatıldıktan sonra ateşten alınır. Kırmızı toz biber, dereotu ve nane ile tatlandırılabilir.

Yemek Tarifleri, en kolay, lezzetli ve pratik yemek tarifleri

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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