Türk mutfağının lezzetli yemeklerinden biri olan kabak çiçeği dolması gündeme geliyor. Kabak çiçeği dolması yapmak isteyenler, kabak çiçeği nasıl yapılır, kabak çiçeği ne zaman toplanır ve kabak çiçeği nasıl temizlenir merak ediliyor. Kabak çiçeği nasıl, ne zaman toplanır? Kabak çiçeği nasıl temizlenir? Detaylar haberimizdedir…

KABAK ÇİÇEĞİ NE ZAMAN TOPLANIR?

Kabak çiçeği dolması; yöreye göre değişse de genellikle Temmuz ayında toplanır. Ege ve Akdeniz'de sabahın erken saatlerinde toplanan kabak çiçeklerinden yapılıyor. Çiçeklerin sabah toplanmasının sebebi çiçeklerin tam olarak açık olduğu ve ısıdan dolayı yıpranmadığı zamanın sabah saatleri olmasıdır.

KABAK ÇİÇEĞİ NASIL TEMİZLENİR?

Kapanan kabak çiçeğini açmak için, ilk olarak çiçekleri su altında güzelce yıkanmalı.

Suyunu süzün ve kurulanmalı.

Yaprak kısımlarını parmaklarınızla aralanmalı.

Bu sayede kabak çiçeğini açabilir, dolma yapımında kullanılır.

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

20-25 tane kabak çiçeği

1 adet domates

1 su bardağı pirinç

1 adet kuru soğan

nane, maydanoz

karabiber, tuz, zeytinyağı

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI NASIL YAPILIR?