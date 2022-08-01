Kabak çiçeği nasıl, ne zaman toplanır? Kabak çiçeği nasıl temizlenir?
Kabak çiçeği nasıl toplanır ve kabak çiçeği nasıl temizlenir sorularını araştıran vatandaşlar, kabak çiçeği ne zaman toplanacağı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kabak çiçeği nasıl, ne zaman toplanır? Kabak çiçeği nasıl temizlenir?
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Türk mutfağının lezzetli yemeklerinden biri olan kabak çiçeği dolması gündeme geliyor. Kabak çiçeği dolması yapmak isteyenler, kabak çiçeği nasıl yapılır, kabak çiçeği ne zaman toplanır ve kabak çiçeği nasıl temizlenir merak ediliyor. Kabak çiçeği nasıl, ne zaman toplanır? Kabak çiçeği nasıl temizlenir? Detaylar haberimizdedir…
Kabak çiçeği dolması; yöreye göre değişse de genellikle Temmuz ayında toplanır. Ege ve Akdeniz'de sabahın erken saatlerinde toplanan kabak çiçeklerinden yapılıyor. Çiçeklerin sabah toplanmasının sebebi çiçeklerin tam olarak açık olduğu ve ısıdan dolayı yıpranmadığı zamanın sabah saatleri olmasıdır.
- Kapanan kabak çiçeğini açmak için, ilk olarak çiçekleri su altında güzelce yıkanmalı.
- Suyunu süzün ve kurulanmalı.
- Yaprak kısımlarını parmaklarınızla aralanmalı.
- Bu sayede kabak çiçeğini açabilir, dolma yapımında kullanılır.
- 20-25 tane kabak çiçeği
- 1 adet domates
- 1 su bardağı pirinç
- 1 adet kuru soğan
- nane, maydanoz
- karabiber, tuz, zeytinyağı
- Kabak çiçekleri yıkandıktan sonra çiçeğin sap kısmındaki yeşillikler koparılır.
- Çiçeğin içindeki sarı kısım da çay kaşığı yardımı ile yapraklar yırtılmadan çıkarılır.
- Yemeklik doğranan soğan zeytinyağında kavrulur, üzerine yıkanan pirinç eklenir.
- Pirinçler şeffaflaşınca domates rendesi ilave edilir.
- Bir süre karıştırıldıktan sonra yeşillikler, karabiber, yarım su bardağı su ve tuz da eklenerek demlemeye bırakılır.
- Dolma içinin soğumasının ardından kabak çiçeklerinin içine birer tatlı kaşığı koyulur.
- Çiçeğin üst kısmı katlanır, katlanan yer altta kalacak şekilde tencereye (hafif dik) sıralanır.
- Üzerine bir iki kaşık zeytinyağı gezdirilir, tuzu ve suyu konularak pişmeye bırakılır.
- Çiçeklerin içinin fazla doldurulmaması gerekir. Ayrıca dolma içleri çiğ olarak da hazırlanabilir.