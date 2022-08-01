Kabak Çiçeği Dolması tarifi! Masterchef Kabak Çiçeği Dolması nasıl yapılır? Masterchef yemek tarifi! Kabak Çiçeği Dolması için gerekli malzemeler!

- Kabak çiçekleri yıkandıktan sonra çiçeğin sap kısmındaki yeşillikler koparılır.

- Çiçeğin içindeki sarı kısım da çay kaşığı yardımı ile yapraklar yırtılmadan çıkarılır.

- Yemeklik doğranan soğan zeytinyağında kavrulur, üzerine yıkanan pirinç eklenir.

- Pirinçler şeffaflaşınca domates rendesi ilave edilir.

- Bir süre karıştırıldıktan sonra yeşillikler, karabiber, yarım su bardağı su ve tuz da eklenerek demlemeye bırakılır.

- Dolma içinin soğumasının ardından kabak çiçeklerinin içine birer tatlı kaşığı koyulur.

- Çiçeğin üst kısmı katlanır, katlanan yer altta kalacak şekilde tencereye (hafif dik) sıralanır.

- Üzerine bir iki kaşık zeytinyağı gezdirilir, tuzu ve suyu konularak pişmeye bırakılır.

* Çiçeklerin içinin fazla doldurulmaması gerekir. Ayrıca dolma içleri çiğ olarak da hazırlanabilir.