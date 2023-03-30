Kaaned adıyla bilinen Kaan Öztürk Kimdir?

23 Nisan 2021 tarihinde ilk şarkısını yayımlamış olup 9 Temmuz 2021'de "Mobese" isimli parçasını yayımlayarak hayran kitlesine beğenilen bir şarkı sundu. Küçük yaşlardan beri Rap müzik türüne ilgi duyan sanatçı, aynı zamanda gün içinde kendisini rahatlatacak hobilere de yönelim gösteriyor, ilgi duyduğu alanlarda kendisini geliştiriyor. Peki Kaaned kimdir, ne zaman dünyaya geldi, müzik dünyasındaki çalışmaları neler?

17 Ağustos'ta Dünyaya Geldi

Müzik dünyasının son zamanlardaki en popüler isimlerinden biri olan Kaan Öztürk, 17 Ağustos'ta Tekirdağ'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarından beri müzik dünyasına yoğun bir ilgi besleyen Öztürk, aldığı eğitimlerle birlikte kendisini geliştirme şansı elde etti. Böylelikle sektöre katkıda bulunacak çalışmaları için altyapı hazırlığı gerçekleştirdi.

Aslan Burcu

Ağustos ayında dünyaya gelen Kaaned, aslan burcu. Burcunun özelliklerini taşıyan Öztürk, başkalarına yardım etmeyi çok seviyor. Bunun yanı sıra güleryüzlü. Ayrıca eğitime büyük önem verdiğinden kendisini çeşitli alanlarda eğitmeye devam ediyor.

Müzik Dünyasında Uzun Zamandan Beri Kendisine Yer Buluyor

Profesyonel çalışmalarına devam eden Kaaned, uzun zamandan beri sektörde kendisine yer buluyor. Küçük yaşlarında Rap müziğe yönelim göstermiş olup Rap müzik türünde öne çıkan isimleri yakından takip etti. Onların şarkıları ve müziğe bakış açılarını öğrenen Kaan Öztürk, bir süre sonra Rap'e yönelim gösterdi. İlk şarkısını 23 Nisan 2021 tarihinde yayımladı. Diğerini ise 9 Temmuz 2021'de yayımlayarak Rap müzik türüne katkıda bulunmayı sürdürüyor.

Şarkılarının Sözlerini Kendisi Yazıyor

Şarkılarında sözleri kendisi yazan ve şarkı sözleriyle de dikkatleri üzerine çeken Kaan Öztürk, özgün ve yaratıcı çalışmalarıyla sektörün dinamiklerini yakından takip ediyor.

Sosyal Medya Platformlarını Aktif Bir Şekilde Kullanıyor

Özellikle Instagram'ı yoğun bir şekilde kullanan ve sosyal medya platformlarında kendisine yer bulan Kaan Öztürk, sevenleri için sosyal medya hesaplarından gönderi ve video paylaşımında bulunuyor. Sevenlerinin taleplerinin kendisi için son derece önemli olduğunun altını çizen Öztürk, farklı projelerde yer alacağını belirtti.