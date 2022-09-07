Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz sevgili mi, aşk mı yaşıyor soruları gündeme geliyor. Ünlü çift Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz sevgili mi, ilişkisi var mı merak ediliyor. Peki, Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz sevgili mi? Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz aşk mı yaşıyor?

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle gönüllerde taht kuran Pınar Deniz'in adı bir süredir kendisi gibi ünlü oyuncu olan Kaan Yıldırım ile anılıyordu. Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz sevgili mi, aşk mı yaşıyor soruları gündeme geliyor. Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz aşk mı yaşıyor, ilişkisi var mı gündeme geliyor. Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz sevgili mi? Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz aşk mı yaşıyor? Detaylar haberimizdedir…

KAAN YILDIRIM VE PINAR DENİZ SEVGİLİ Mİ?

Bir süredir aşk yaşadıkları bilinen Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz ilk kez görüntülendi. Ünlü çift "Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında Melike Şahin'i izlemeye el ele geldi.

KAAN YILDIRIM VE PINAR DENİZ AŞK MI YAŞIYOR?

Güzel oyuncu Pınar Deniz ile bir süredir beraber olduğu bilinen Kaan Yıldırım el ele görüntülendi. Harbiye Açıkkhava'da düzenlenen Melike Şahin konserini izlemeye gelen çift, aşklarını ilan etti. İkili basın mensuplarına el ele poz verdi. Kaan Yıldırım, "Her şey gayet yolunda, keyfimiz çok yerinde." açıklamasını yaparken Pınar Deniz ise, "Güzel gidiyor her şey" dedi.

GÖZLÜK VE BİLEKLİK AŞK SÖYLENTİLERİNE NEDEN OLMUŞTU

İkilinin geçtiğimiz aylarda Urla'da birlikte tatil yaptığı Kaan Yıldırım'ın bilekliğive gözlüğü Pınar Deniz'in paylaşımında fark edilince aşk söylentileri çıkmıştı.

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