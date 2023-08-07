Ünlü oyuncular Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'in evlilik iddiaları magazin gündemine damga vurdu. İkilinin hayranları, evlilik haberlerini sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz evlendi mi? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ne zaman evlenecek? İşte detaylar...

Yargı dizisindeki rolüyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Pınar Deniz, bir süredir meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. Pınar Deniz, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncunun paylaşımı sonrasında Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor mu? sorusu gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından ünlü çiftin düğün tarihleri araştırılmaktadır. Peki, Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz evlendi mi? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ne zaman evleniyor? Detaylar haberimizde...

KAAN YILDIRIM VE PINAR DENİZ EVLENDİ Mİ?

2,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık tatilinden kareleri yayınlayan Deniz, son olarak ağladığı bir fotoğrafı paylaşarak sevgilisini etiketledi. Oyuncunun "İşte öyle bir şey" yazarak sevgilisini etiketlediği paylaşımı gören takipçileri evlilik teklifi aldığını iddia etti. Yıldırım'ın kırmızı kalp emojili yorum yaptığı paylaşımına sessiz kalmayan birçok kullanıcı, "Kesin evlilik teklifi aldı, bunlar mutluluk gözyaşları" yorumunu yaptı.