Dönem dönem ünlü isimlerle adı anılan oyuncu Kaan Yıldırım'ın aşk hayatı merak konusu oldu. Peki, Kaan Yıldırım sevgilisi kim? Kaan Yıldırım kiminle sevgili? İşte detaylar...

Ezgi Eyüpoğlu ile boşandıktan sonra Demet Özdemir ile adı anılan Kaan Yıldırım'ın Hadise ile yaşadığı aşk çok konuşulmuş fakat uzun süreli olmamıştı. Dönem dönem ünlü isimlerle adı anılan oyuncu Kaan Yıldırım'ın aşk hayatı merak konusu oldu. Yaşadığı aşk ve birlikte olduğu isimlerle magazin gündemine sık sık yer edinen Kaan Yıldırım'ın sevgilisi kim? sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Kaan Yıldırım sevgilisi kim? Kaan Yıldırım kiminle sevgili? Detaylar haberimizde...

KAAN YILDIRIM SEVGİLİSİ KİM?

Ünlü oyuncu dönem dönem ünlü isimlerle adı anılmış, yaşadığı ilişkiler uzun süreli olmamıştır. Kaan Yıldırım'ın şimdilerde güzel oyuncu Pınar Deniz ile aşk yaşadığı yönünde haberler ortaya çıkmıştır. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesaplarından ilk kez paylaşım yapan ikili böylece aşklarını ilan etmiş oldular.

KAAN YILDIRIM KİMİNLE SEVGİLİ?

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, Melike Şahin konserinde birlikte görülmelerinin ardından bu sefer de aşklarını sosyal medyada ilan etti. Aynı anda Instagram hesaplarından romantik pozlarını paylaşan ikiliye "Çok kalp" notunu düştü. Oyuncu çiftinin aşk dolu fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken paylaşımlara yorum ve beğeni yağdı.