Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz haziran ayında Burcu Denizer ile evlenmişti. Kaan Urgancıoğlu'nun eşi Burcu Denizer hamile mi ve Kaan Urgancıoğlu baba mı oluyor soruları gündeme geliyor. Peki, Kaan Urgancıoğlu'nun eşi Burcu Denizer hamile mi? Kaan Urgancıoğlu baba mı oluyor?

Başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu baba mı oluyor ve Kaan Urgancıoğlu'nun eşi Burcu Denizer hamile mi soruları araştırılıyor. Haziran ayında Burcu Denizer ile Atina'da sessiz sedasız evlenen çiftin bebek haberi gündemden düşmüyor. Kaan Urgancıoğlu'nun eşi Burcu Denizer hamile mi? Kaan Urgancıoğlu baba mı oluyor? Detaylar haberimizdedir…

KAAN URGANCIOĞLU'NUN EŞİ BURCU DENİZER HAMİLE Mİ?

Kendi ailelerini bile davet etmeden Atina'da nikah masasına oturan çiftin bebek beklediği ortaya çıktı. Instagram hesabından köpeğiyle fotoğrafını paylaşan Denizer, büyüyen karnını da gösterdi.

KAAN URGANCIOĞLU BABA MI OLUYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz haziran ayında arkadaşının düğünü için gittiği Atina'da sevgilisi Burcu Denizer ile apar topar evlendi. Sosyal medya hesabından karnı burnunda bir fotoğrafını yayınlayan Denizer, bebek beklediklerinin müjdesini verdi.

Temmuz ayında evliliğiyle ilgili konuşan Kaan Urgancıoğlu, "Sadece sizler için değil benim ailem için de sürpriz bir nikah oldu. 'Böyle bir şey yapsak bozulur musunuz?' dedim. Onay alınca böyle bir çılgınlık yaptık. Bende Burcu da sade bir nikah düşünüyorduk zaten. Ailemizi ve arkadaşlarımızla beraber güzel bir kutlama yapmayı planlıyoruz ama daha henüz netlik kazanmadı. Aslında başka bir arkadaşımızın düğünü için oraya gitmiştik. Hazır yanımızda takım elbise de var diyerek böyle bir şeye karar verdik. Hiç planlı değildi, Burcu şapkası bir çiçekçiden buldu hatta" demişti.