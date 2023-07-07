Kaan Urgancıoğlu evlendi mi? Kaan Urgancıoğlu kiminle evlendi? araştırılıyor. Yargı dizisinin başrol oyuncularından Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz günlerde bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Kaan Urgancıoğlu evlendi mi? Kaan Urgancıoğlu kiminle evlendi? merak ediliyor. Peki, Kaan Urgancıoğlu evlendi mi? Kaan Urgancıoğlu kiminle evlendi?

Kaan Urgancıoğlu evlendi mi? Kaan Urgancıoğlu kiminle evlendi? merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile apar topar yurt dışında nikah masasına oturan Kaan Urgancıoğlu, kiminle evlendiği merak ediliyor. Kaan Urgancıoğlu evlendi mi? Kaan Urgancıoğlu kiminle evlendi? araştırılıyor. Kaan Urgancıoğlu evlendi mi? Kaan Urgancıoğlu kiminle evlendi? Detaylar haberimizdedir…

KAAN URGANCIOĞLU EVLENDİ Mİ?

Yargı dizisinin başrol oyuncularından Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz günlerde bir süredir aşk yaşadığı Burcu Denizer ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Önceki gün Etiler'de görüntülenen oyuncu, evliliği hakkında "Arkadaşımızın nikahına gitmişken bir çılgınlık yaptık" ifadelerini kullandı.

KAAN URGANCIOĞLU KİMİNLE EVLENDİ?

Ayaküstü Magazin Kuryesi muhabiriyle konuşan Urgancıoğlu, sürpriz nikahı için "Sadece sizler için değil benim ailem için de sürpriz bir nikah oldu. 'Böyle bir şey yapsak bozulur musunuz?' dedim. Onay alınca böyle bir çılgınlık yaptık. Bende Burcu da sade bir nikah düşünüyorduk zaten. Ailemizi ve arkadaşlarımızla beraber güzel bir kutlama yapmayı planlıyoruz ama daha henüz netlik kazanmadı" dedi.

Yunanistan'da bulunan Türk Konsolosluğu'nda nikah törenlerini gerçekleştiren Kaan Urgancıoğlu, "Özel olarak mı böyle bir yer ve mekan tercih ettiniz?" sorusu üzerine de "Aslında başka bir arkadaşımızın düğünü için oraya gitmiştik. Hazır yanımızda takım elbise de var diyerek böyle bir şeye karar verdik. Hiç planlı değildi, Burcu şapkası bir çiçekçiden buldu hatta" ifadelerini kullandı.

"DÜĞÜN HİÇ BİZE GÖRE DEĞİL"

Sevgilisine evlilik teklifini daha önce yaptığını söyleyen yakışıklı oyuncu, "Detay vermeyeyim ama daha önceden evlilik teklifimi yapmıştım. Ama nikah kararımız çok spontane gerçekleşti. Yapanları tebrik ediyoruz ama düğün hiç bize göre değil daha sadelikten yanayız diyebilirim. Daha üzerinden çok kısa bir zaman geçti. Tatlı bir heyecanı var. Sizlerin arasından evli olanlar vardır, tavsiyenizi alabilir miyiz?" şeklinde konuşunca muhabir de "Çocuk" dedi. Oyuncu da "Amin, inşallah" diyerek karşılık verdi.

Balayı yaptıklarını söyleyen Urgancıoğlu, "Biz ilk önce balayı yaptık sonra evlendik gibi oldu o yüzden malum sezonda başlıyor pek fırsat bulabileceğimizi sanmıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.