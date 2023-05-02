Yargı son bölümde Ilgaz öldü mü ve Yargı 3. sezon olacak mı, ilk bölüm ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Kanal D ekranın sevilen dizisi Yargı dizisi Kaan Urgancıoğlu diziden mi ayrılıyor ve Yargı dizisi Ilgaz öldü mü soruları gündeme geliyor. Peki, Kaan Urgancıoğlu diziden mi ayrılıyor? Yargı dizisi Ilgaz öldü mü?

Kaan Urgancıoğlu diziden mi ayrılıyor ve Yargı dizisi Ilgaz öldü mü soruları gündeme geliyor. Yargı son bölümde Ilgaz öldü mü ve Yargı 3. sezon olacak mı, ilk bölüm ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Kanal D ekranın sevilen dizisi Yargı dizisi Kaan Urgancıoğlu diziden mi ayrılıyor ve Yargı dizisi Ilgaz öldü mü sorularına yanıt aranıyor. Kaan Urgancıoğlu diziden mi ayrılıyor? Yargı dizisi Ilgaz öldü mü? Detaylar haberimizdedir…

KAAN URGANCIOĞLU DİZİDEN Mİ AYRILIYOR?

Sema Ergenekon'un kaleme aldığı dizinin reytingleri azalmak yerine artınca diziye devam kararı alındı. Ay Yapım ve Kanal D "Yargı 3. sezonda da sizlerle" mesajıyla fenomen dizinin yeni sezonda da süreceğini ilan etti. Pazar akşamları seyirciyle buluşan "Yargı" 14 Mayıs'taki seçim süreci nedeniyle 63. bölümünde yani 7 Mayıs'ta sezon finali yapacak.

YARGI DİZİSİ ILGAZ ÖLDÜ MÜ?

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Zeyno Eracar, Uğur Polat ve Hüseyin Avni Danyal'ın başrolünü paylaştığı Yargı dizisi, her pazar akşamı izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Konusu ve oyunculuk performansıyla reytinglerde istenilen başarıya ulaşan dizi, yeni sezonda da ekranda olacak.