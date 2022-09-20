Ekranların sevilen yüzü Kaan Urgancıoğlu büyük bir hayran kitlesine sahip. Oyunculuğu ve yakışıklılığı ile her yaştan hayran kitlesi olan oyuncunun kendisi olduğu kadar özel hayatı da merak ediliyor. Son zamanlarda adının Burcu Denizer ile anılmasının ardından sevenleri araştırdı. Kaan Urgancıoğlu, Burcu Denizer sevgili mi? Kaan Urgancıoğlu yeni sevgilisi kim? Burcu Denizer kimdir?

Aşk 101 ve Yargı dizisi ile gönüllere taht kuran oyuncu Kaan Urgancıoğlu hakkında merak edilenler oldukça fazla. Sevenlerinin sıkı sıkıya takip ettiği dizilerinin yanında instagram hesabında da binlerce takipçisi var. Kaan Urgancıoğlu'nun özel hayatı ise bir başka merak konusu. Son zamanlarda Burcu Denizer ile adı anılan Kaan Urgancıoğlu arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. Peki, Kaan Urgancıoğlu, Burcu Denizer sevgili mi? Kaan Urgancıoğlu yeni sevgilisi kim? Burcu Denizer kimdir?

KAAN URGANCIOĞLU, BURCU DENİZER SEVGİLİ Mİ?

Geçtiğimiz günlerde Burcu Denizer ile Kaan Urgancıoğlu'nun görüntülenmesinin ardından ikilinin sevgili olup olmadığı araştırılmıştı. Birlikte görüntülendikten sonra sevgililer mi? sorusu akıllara gelmişti. İkiliden henüz bir açıklama gelmedi.

BURCU DENİZER KİMDİR?

Tarsus Amerikan Lisesi'nden mezun olan Burcu Denizer, Amerika'da işletme eğitimi aldı ve restoran- kafe işletmeciliğine başladı.Gıda sektöründe olan işletmelerinin yöneticiliğini yapmakta. Ailesinden işletmeliğe aşina olan Denizer'in dedesi ünlü et restoranı Gelik'in kurucusu. Dünyayı gezmeyi kendisine hedef belirleyen Burcu Denizer özgür bir ruha sahip. Cihangir'in ünlü kafesi olan Kiki'yi işletiyor.

KAAN URGANCIOĞLU KİMDİR?

Kaan Urgancıoğlu, 8 Mayıs 1981'de Aydın'da doğdu. Baba tarafı İzmir, Tireli, anne tarafı Arap ve Arnavut kökenlidir. Ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji'nde, liseyi ise Özel İzmir Amerikan Koleji'nde bitirdi. Yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü'nde 2007 yılında tamamladı. Öğrenciliği sırasında Karaoğlan ve Kampüsistan dizilerinde başrol oynayarak oyunculuğa başladı. İlk sinema filmi Ispanaktan Nağmeler (2005) idi.

Yükseköğrenimini tamamladıktan sonra New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Çetin Sarıkartal'ın yönettiği Ara adlı tiyatro oyununda rol aldı. Kara Sevda dizisindeki Emir Kozcuoğlu rolüyle 2015'te Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri'nde En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne değer bulundu.

KAAN URGANCIOĞLU FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2021- Yargı (Ilgaz)

2021- Aşk 101 (Kemal)

2015 - Kara Sevda (Emir) (dizi)

2015 - Uzaklarda Arama (sinema)

2014 - Panzehir (Mehmet Korkut)(sinema)

2013 - A.Ş.K. (Can Vural)(dizi)

2012 - Son (dizi) (Konuk Oyuncu )

2012 - Leyla ile Mecnun

2012 - Düşman Kardeşler (dizi)

2012 - Acayip Hikayeler (Konuk Oyuncu )

2011 - Bir Ömür Yetmez

2010 - Peşpeşe (sinema)

2010 - Düriye'nin Güğümleri

2009 - Büşra (sinema)

2009 - Ayrılık

2008 - Limon Ağacı

2007 - Tutsak

2007 - Son Ders: Aşk ve Üniversite (sinema)

2006 - İlk Aşk (sinema)

2006 - Gülpare

2006 - Azap Yolu

2006 - Ah Polis Olsam

2005 - Yeniden Çalıkuşu

2005 - Sessiz Gece

2005 - Seni Çok Özledim (dizi)

2005 - Körfez Ateşi

2005 - Ispanaktan Nağmeler(sinema)

2004 - Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu )

2003 - Kampüsistan

2002 - Karaoğlan