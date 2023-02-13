Kaan Temeltaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? CNN Türk Muhabiri Kaan Temeltaş'ın hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Kaan Temeltaş geliyor. Peki, Kaan Temeltaş kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne, evli mi? Kaan Temeltaş'ın hayatı ve biyografisi haberimizde...
Cnn Türk muhabiri Kaan Temeltaş kimdir merak ediliyor. Gündemde yer alan isimlerin başında gelen Kaan Temeltaş kimdir, kaç yaşında, nereli, memleketi neresi, mesleği nedir? İşte detaylar...
KAAN TEMELTAŞ KİMDİR?
Kaan Temeltaş, CNN Türk muhabiridir. Kaan Temeltaş 1996 Manisa doğumludur. 2019 senesinde Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olmuştur. Kaan Temeltaş meslek hayatına 2017 yılında CNN Türk haber merkezinde staj yaparak başlamıştır. Ardından ATV'de de staj yapan Kaan Temeltaş 2021 yılından itibaren CNN Türk ekranlarında spikerlik görevini sürdürmektedir.
Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Kaan Temeltaş'ın İnstagram'da 3300 takipçisi bulunmaktadır.