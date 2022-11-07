Kaan Tangöze kimdir? Kaan Tangöze kaç yaşında, nereli? Kaan Tangöze hayatı ve biyografisi!

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KAAN TANGÖZE KİMDİR?

Rıza Kaan Tangöze5 Eylül 1973 yılında İstanbul'da doğan alternatif rock grubu Duman'ın şarkıcısı ve gitaristi olan Türk müzisyendir. Şişli Terakki Lisesi, Bilkent Üniversitesi Otel Yönetimi ve Turizm Bölümünü bitirmiştir. ABD'de Seattle Üniversitesinde ekonomi üzerine yüksek lisans yapmıştır. Liseden sonra, Ari Barokas ile birlikte Mad Madame isimli grunge/cover yapan grubu kurdu ve iki yıl kadar faaliyet gösterdi.[2] ABD'de eğitimini sürdürürken Yakup Trana ile beraber müzik çalışmalarına da devam etti. Seattle'da yazdığı 'LaLaLa' isimli bir parçası ABD'de yayınlanan iki toplama albümde yer aldı. 1999 yılında, Batuhan Mutlugil ve Ari Barokas'la Duman'ı kurdu. Ocak 2006'da, Duman grubundan Batuhan Mutlugil ve Yakup Trana'yla beraber, Karanlıkta ve Tam Olsun adlı iki parçanın yer aldığı Karanlıkta isimli bir solo çalışma yaptı. Yeşim Salkım'ın Beyhude isimli parçasında vokal yaptı. Vokalistliğini yaptığı Duman grubunun şimdiye kadar 6 stüdyo albümü, 2 konser albümü ve 1 konser DVD'si vardır. 20 Ekim 2002 tarihinde Türkiye güzeli sevgilisi Ahu Paşakay evinde intihar etmiştir. 24 Mart 2010 tarihinde 5 senedir birlikte olduğu manken Seçkin Piriler ile evlenmiştir. Kaan Tangöze'nin evlendiği eşi Seçkin Piriler'den Hakan ve Volkan adında iki oğlu olmuştur. 11 Mart 2016 tarihinde Seçkin Piriler'le anlaşmalı olarak boşanmıştır.