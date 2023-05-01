Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli savaş uçağımızın adı Kaan, ülkemize hayırlı olsun." açıklamasında bulundu. Bunun ardından yeni savaş uçağımız Kaan'ın teknik özellikleri merak edildi. Peki, KAAN savaş uçağı teknik özellikleri nelerdir? İlk yerli savaş uçağımızın adı ne oldu? Kaan ne zaman üretildi? İşte detaylar...

İlk yerli savaş uçağımız Kaan üretildi. Kaan hakkında vatandaşlar, KAAN savaş uçağı teknik özellikleri nelerdir? İlk yerli savaş uçağımızın adı ne oldu? Kaan ne zaman üretildi? merak etti. Peki, Kaan uçağı özellikleri nelerdir? Kaan savaş uçağı menzili kaç? Kaan savaş uçağından kaç tane üretildi? İşte ayrıntılar...

YERLİ SAVAŞ UÇAĞI ÇIKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'n katıldı. Programda Hürjet ve yerli savaş uçağımız pistte yer alırken Erdoğan, "İlk yerli savaş uçağımızın adı Kaan, ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

KAAN SAVAŞ UÇAĞI NE ZAMAN ÇIKTI 2023?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün katıldığı programda (1 Mayıs 2023) "Yerli savaş uçağımızın adı Kaan, ülkemize hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

Açıklama öncesinde Hürjet ve ilk yerli savaş uçağımız piste geldi. Uçakların pilotları kasklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek üzere kürsüye çıktı. O anlarda yerli savaş uçağımızın adını ilk kez duyuran Erdoğan, "Şu anda Hürjet ve KAAN'ımız karşımızda. İlk yerli savaş uçağımızın adı Kaan. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun diyorum. Her ikisini karşımda görünce Yahya Kemal'in şu mısraları aklıma geldi: 'Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi. Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın. Galib et, çünkü bu son ordusudur İslâm'ın." dedi.

KAAN SAVAŞ UÇAĞI TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

TUSAŞ Kaan (Eski adıyla MMU), (İngilizce: TAI Turkish Fighter X ya da kısaca TF-X), TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin 2020'li yılların sonunda seri üretim aşamasına getirmeyi planladığı çift motorlu, düşük görünürlük, sensör füzyonu, hava-hava ve havadan-yere hakimiyetlerde üstün özellikleri bulunan beşinci nesil jet muharip uçak projesidir. 2023 yılında ilk uçuşunu yapması hedeflenmektedir. MMU'nun ilk etapta Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan eski F-4 ve F-16 uçaklarının yerini alması ve daha sonrasında ise yabancı ülkelere ihraç edilmesi beklenmektedir.

Başlangıçta MMU'nun tasarımı, Türkiye'nin de ortağı olduğu F-35 projesinin hava-hava muharebesindeki zayıflıklarını telafi etmeye yönelik başlamıştır. Fakat Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasından sonra başlayan yaptırım süreci üretici konumunda olan Türkiye'nin, F-35 programından resmen çıkarılmasıyla sonuçlanmış ve MMU, Türkiye'nin devam eden yegane 5. nesil savaş uçağı projesi haline gelmiştir. MMU (TF-X)'in prototipinin (ilkörnek) 18 Mart 2023'te piyasaya sürüleceği ve ilk uçuşunu 2023 yılının sonunda yapacağı resmi olarak açıklandı. Prototipin taksi yapma ve yerde çalışma testleri, 17 Mart 2023'teki tanıtımda resmen başladı.

Genel özellikler

Teknik özellikler

Mürettebat: 1

Uzunluk: 21 metre (69 ft)

Yükseklik: 6 metre (20 ft)

Kanat açıklığı: 14 metre (46 ft)

Güç kaynağı: 2 × General Electric F110-GE-129 artyakıcı turbofan

Artyakıcı olmadan itki gücü: 2 × 17.155 pounds-force (76 kN)

Artyakıcı ile itme gücü: 2 × 29.400 pounds-force (131 kN)

Performans

Azami hız: Mach 1,8 (2.210 km/sa; 1.190 kn)

Servis tavanı: 55.000 fit (17.000 m)

G limiti: +9g / -3,5g

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