Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunu ne zaman yapacağı ve KAAN uçak nerede üretiliyor merak ediliyor. Son dönemde savunma sanayi alanında önemli adımlar atan Türkiye, bu alandaki yatırımlarına devam ediyor. Peki, KAAN savaş uçağı ne zaman uçacak? KAAN uçak nerede üretiliyor?

KAAN savaş uçağı ne zaman uçacak ve KAAN uçak nerede üretiliyor merak ediliyor. Takvimlendirmeye göre, yerli motor 2028'de hazır olacak, 2032'ten itibaren de KAAN'ın envantere girmesi bekleniyor.Cumhuriyet'in 100. yılında ülkenin en önemli projelerinden biri olan milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşuna hazırlıyor. KAAN savaş uçağı ne zaman uçacak? KAAN uçak nerede üretiliyor? Detaylar haberimizdedir…

KAAN SAVAŞ UÇAĞI NE ZAMAN UÇACAK?

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, "KAAN'ın ilk uçuşunun 27 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. Takvimlendirmeye göre, yerli motor 2028'de hazır olacak, 2032'ten itibaren de KAAN'ın envantere girmesi bekleniyor" denildi.

KAAN UÇAK NEREDE ÜRETİLİYOR?

Bir gazetecinin KAAN'ın NATO'ya uyumuna ilişkin sorusu üzerine kaynaklar, yerli ve milli savunma sanayii ürünlerimizin tamamı NATO standartlarının üzerinde üretildiğine dikkati çekti.

MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN'IN ÖZELLİKLERİ

Teknik özellikler

Mürettebat: 1

Uzunluk: 21 metre (69 ft)

Yükseklik: 6 metre (20 ft)

Kanat açıklığı: 14 metre (46 ft)

Güç kaynağı: 2 × General Electric F110-GE-129 artyakıcı turbofan(Sadece prototipler için)

Artyakıcı olmadan itki gücü: 2 × 17.155 pounds-force (76 kN)

Artyakıcı ile itme gücü: 2 × 29.400 pounds-force (131 kN)

Performans

Azami hız: Mach 1,8 (2.210 km/sa; 1.190 kn)

Servis tavanı: 55.000 fit (17.000 m)

G limiti: +9g / -3,5g

Aviyonikler

ASELSAN'ın yerli AESA Radarı Bütünleşik RF Sistemi (BÜRFİS)

SAR (Sentetik Açıklıklı Radar Sistemi)

IRST (Kızılötesi arama ve takip sensörü) (KARAT)

EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi) (TOYGUN)

DIRCM (Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi) (Yıldırım-300)

Kaska Monteli Nişangah Sistemi

KAAN üstün hava hâkimiyetini:

Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili

Yüksek/Süpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş

Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü ile sağlamaktadır.