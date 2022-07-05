Kaan Miraç Sezen kimdir? Tozluyaka Ali aslen kimdir, kaç yaşında? Kaan Miraç Sezen hayatı ve biyografisi nedir?
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Tiyatro temelli genç isim, İstanbul Şehir Tiyatroları bünyesinde sahneye çıkıyor. Tozluyaka dizisiyle de ekran macerasına başlayan Kaan Miraç Sezen'in hayatı merak ediliyor. Peki, Kaan Miraç Sezen kimdir? Tozluyaka Ali aslen kimdir, kaç yaşında? Kaan Miraç Sezen hayatı ve biyografisi nedir?
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim alan genç oyuncu, İstanbul Şehir Tiyatroları bünyesinde tiyatro oyunlarında sahne almaktadır.Peki, Kaan Miraç Sezen kimdir? Tozluyaka Ali aslen kimdir, kaç yaşında? Kaan Miraç Sezen hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
KAAN MİRAÇ SEZEN KİMDİR?
Sezen, 2002 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Pınar Televi – Televi Menajerlik bünyesinde oyunculuk çalışmalarını sürdüren Sezen, TED Koleji mezunudur. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim alan genç oyuncu, İstanbul Şehir Tiyatroları bünyesinde tiyatro oyunlarında sahne almaktadır. İstanbul Şehir tiyatrolarında, Ay Carmela oyununda sahneye çıkmaktadır.