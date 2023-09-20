Savaş Cebeci ile MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan arasındaki kavganın ardından birçok kişi tarafından Kaan Kazgan ve Murat Kazgan kardeş mi? Sorusu merak edildi. Peki, Kaan Kazgan ve Murat Kazgan kardeş mi? Kaan Kazgan, Murat Kazgan'ın neyi oluyor?

Kaan Kazgan ve Murat Kazgan kardeş mi? Sorusu, gündemdeki videoların ardından araştırma konusu oluyor. Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci arasındaki sokak kavgası sonrasında MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan hakkındaki araştırmalar devam ediyor. Vücut geliştirme koçu Savaş Cebeci'nin "İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" sözlerine profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'ın yanıt vermesi üzerine ikili arasında gerginlik çıktı. Peki, Kaan Kazgan ve Murat Kazgan kardeş mi? Kaan Kazgan, Murat Kazgan'ın neyi oluyor?

KAAN KAZGAN VE MURAT KAZGAN KARDEŞ Mİ?

Kaan Kazgan, Türkiye'nin en önemli MMA dövüşçülerinden Murat Kazgan'ın kardeşidir. Kaan Kazgan, 2019 yılında Türkiye ve Yunanistan'ın yarıştığı Survivor programına katılarak gündeme gelmişti.

KAAN KAZGAN KİMDİR?

Kaan Kazgan Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Spora 9 yaşında kick boks ile başlamasının yanı sıra bir süre ara vermesinden sonra 11 yaşında tekrar MMA dövüşcüsü olarak devam etmiştir. Aynı zamanda Demir Spor'da serbest güreş genç takım kaptanlığı da yapmış. 2011 yılından bu yana aktif olarak profesyonel maçlara çıkıyor.