Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci arasındaki sokak kavgası sonrasında Kaan Kazgan tutuklandı mı? Sorusu merak edildi ve gündeme geldi. Videonun internet üzerinde viral olmasının ardından konu hakkındaki detaylar araştırılıyor. Peki, Kaan Kazgan tutuklandı mı? Kaan Kazgan gözaltına mı alındı, ifade mi verdi?

Kaan Kazgan tutuklandı mı? Sorusu, sokak kavgası sonrasında ring dışı müsabakadan dolayı adli mercilerce başlatılan soruşturma gereği yaşanılan son durum araştırılıyor. Günlerdir gerginlik yaşayan Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci'nin sokak kavgası sosyal medyada büyük yankı uyandırırken konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Peki, Kaan Kazgan tutuklandı mı? Kaan Kazgan gözaltına mı alındı, ifade mi verdi?

KAAN KAZGAN TUTUKLANDI MI?

Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci arasındaki sokak kavgası sonrasında MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan özür diledi. Konuyla ilgili bir video çeken Kazgan, ring dışı müsabakadan dolayı adli mercilerce başlatılan soruşturma gereği ifade verdiklerini ve birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını belirtti. Kamuoyunu rahatsız edebilecek çirkin görüntüler oluştuğu için üzgün olduğunu ifade eden Kazgan, gençlere daha düzgün örnek olmaları gerektiğini belirterek özür diledi. Buna göre Kaan Kazgan sadece ring dışı müsabakadan dolayı adli mercilerce başlatılan soruşturma gereği ifade verdi.