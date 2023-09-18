Kaan Kazgan Savaş Cebeci kavga! Savaş Cebeci ile Kaan Kazgan kavga etti. Sosyal medyadan birbirlerine laf atan iki ismin kavgası sosyal medyada Kaan Kazgan tarafından paylaşıldı. Peki, Kaan Kazgan - Savaş Cebeci kavgası paralı mı, 50 bin dolar mı?

Savaş Cebeci ile Kaan Kazgan kavga etti. Sosyal medyadan birbirlerine laf atan iki ismin kavgası sosyal medyada Kaan Kazgan tarafından paylaşıldı. Kaan Kazgan Savaş Cebeci kavga videosu ve görüntüleri gündeme oturdu. Peki, Kaan Kazgan - Savaş Cebeci kavgası paralı mı,50 bin dolar mı?

KAAN KAZGAN - SAVAŞ CEBECİ KAVGASI PARALI MI?

Savaş Cebeci'nin "70 kg bir adamdan dünya şampiyonu olsa dayak yemem" demesiyle başlayan düelloda kavga gerçekleşti.

Kaan Kazgan, Cebeci'nin sözlerinden sonra açık çağrıda bulunmuş ve istediği yerde istediği şartlarda kavga edeceğini belirtmişti.

İki isim bugün akşam saatlerinde açık bir arazide kavga etti. Kaan Kazgan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaan Kazgan yaşanan kavga anlarını sosyal medya hesabından "Show bitti" başlığı ile paylaştı.

Kaan Kazgan - Savaş Cebeci kavgası öncesi yaşanan diyaloglarda 10 bin dolar, 50 bin dolar gibi sözler sarfedildi ancak yaşanan kavganın paralı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.