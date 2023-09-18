Savaş Cebeci Kaan Kazgan kavgası VİDEO! NEDEN KAVGA ETTİLER? Savaş Cebeci Kaan Kazgan dövüşü ne oldu, video var mı? Kavga görüntüleri!

Kaan Kazgan Savaş Cebeci kavga videosu! Haftalardır sosyal medya üzerinden atışan Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci'nin kavga videosu sosyal medyanın en çok paylaşılan videoları arasında yer aldı. Kaan Kazgan'ın kavga görüntülerini Instagram hesabı üzerinden paylaşması üzerine video ve görüntüler gündeme oturdu. Peki, Kaan Kazgan Savaş Cebeci kavgası ne oldu, videosu nasıl izlenir? Savaş Cebeci ile Kaan Kazgan neden kavga etti, dövüştüler mi? Kavga görüntüleri!

Kaan Kazgan Savaş Cebeci kavga! Savaş Cebeci ile Kaan Kazgan kavga etti. Haftalardır sosyal medya üzerinden atışan Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci'nin kavga videosu sosyal medyanın en çok paylaşılan videoları arasında yer aldı. Kaan Kazgan'ın kavga görüntülerini Instagram hesabı üzerinden paylaşması üzerine video ve görüntüler gündeme oturdu. Peki, Kaan Kazgan Savaş Cebeci kavgası ne oldu, videosu nasıl izlenir? Savaş Cebeci ile Kaan Kazgan neden kavga etti, dövüştüler mi? Kavga görüntüleri haberimizde...

SAVAŞ CEBECİ - KAAN KAZGAN KAVGASI

Savaş Cebeci'nin "70 kg bir adamdan dünya şampiyonu olsa dayak yemem" demesiyle başlayan düello kavgaya dönüştü.

Kaan Kazgan, Cebeci'nin sözlerinden sonra açık çağrıda bulunmuş ve istediği yerde istediği şartlarda kavga edeceğini belirtmişti.

İki isim bugün akşam saatlerinde açık bir arazide kavga etti.

Kaan Kazgan görüntüleri sosyal medya hesabından "Show bitti!" notu ile paylaştı.

TEKME TOKAT KAVGA ETTİLER

Çok sayıda kişinin katıldığı düelloda Kazgan ile Cebeci karşı karşıya geldi. Düelonun başladığı anlarda Cebeci'nin "Kırarım kolunu" demesinin ardından ikili arasındaki kavga başladı. Cebeci tek yumruk bile atamadan kanlar içerisinde kaldı.

Kavganın ardından Kaan Kazgan'dan açıklama geldi. Bir video yayınlayan Kazgan "Arkadaşlar şov bitti, bakın bunlar bazılarının kanları" dedi.

KAAN KAZGAN KİMDİR?

Kaan Kazgan Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Spora 9 yaşında kick boks ile başlamasının yanı sıra bir süre ara vermesinden sonra 11 yaşında tekrar MMA dövüşcüsü olarak devam etmiştir. Aynı zamanda Demir Spor'da serbest güreş genç takım kaptanlığı da yapmış. 2011 yılından bu yana aktif olarak profesyonel maçlara çıkıyor.

28 yaşında olan Kaan Kazgan, 1.70 m boyunda ve 68 kilogramdır.

Kaan Kazgan'ın doğum tarihi: 03.10.1994

03.10.1994 Kaan Kazgan'ın kilosu: 68 kg

68 kg Kaan Kazgan'ın boyu: 1.70 m

SAVAŞ CEBECİ KİMDİR?

Uzun yıllardır New York'ta Personal Trainer ve Manuel Terapist olarak çalıştı. Bu alanlarda çalışan kişilere anatomi ve kinesiology konusunda dersler verdi.

Cebeci, iyi düzeyde Fransızca ve İngilizce biliyor.