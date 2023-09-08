Kaan Kazgan - Savaş Cebeci dövüşünü kim yendi? Kaan Kazgan - Savaş Cebeci dövüşü ne zaman?

Savaş Cebeci'nin "70 kg bir adamdan dünya şampiyonu olsa dayak yemem" demesiyle başlayan düello, gündem olurken Kaan Kazgan - Savaş Cebeci meydan okuması merak edildi. Peki, Kaan Kazgan - Savaş Cebeci kim yendi? Kaan Kazgan - Savaş Cebeci dövüşü ne zaman?

Sosyal medyada yüz binlerce takipçisi olan Savaş Cebeci, paylaştığı bir videoda, "İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" dedi. Bunun üzerine dövüşçü Kaan Kazgan, Savaş Cebeci'ye meydan okudu. Peki, Kaan Kazgan - Savaş Cebecidövüşünü kim yendi?

KAAN KAZGAN - SAVAŞ CEBECİDÖVÜŞÜNÜ KİM YENDİ?

Kaan Kazgan, Cebeci'nin sözlerinden sonra açık çağrıda bulunmuş ve istediği yerde istediği şartlarda kavga edeceğini belirtmişti.

Sosyal medyada düelloya düşen dövüş davetleri henüz yüz yüze davüşe dönüşmedi. İkili henüz kozlarını paylaşmadı.

KAAN KAZGAN - SAVAŞ CEBECİ DÖVÜŞÜ NE ZAMAN?

Kaan Kazgan - Savaş Cebeci dövüşü, ikilinin düello davetlerine rağmen henüz karşı karşıya gelemediler. Beklenen dövüş için de bir tarih belirtilmedi.

KAAN KAZGAN KİMDİR?

Kaan Kazgan Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Spora 9 yaşında kick boks ile başlamasının yanı sıra bir süre ara vermesinden sonra 11 yaşında tekrar MMA dövüşcüsü olarak devam etmiştir. Aynı zamanda Demir Spor'da serbest güreş genç takım kaptanlığıda yapmış. 2011 yılından bu yana aktif olarak profesyonel maçlara çıkıyor.

SAVAŞ CEBECİ KİMDİR?

Uzun yıllardır New york'ta Personal Trainer ve Manuel Terapist olarak çalışmaktayım. Bu alanlarda çalışan kişilere anatomi ve kinesiology konusunda dersler vermekteyim.

İyi düzeyde Fransızca ve İngilizce biliyorum.

EĞİTİM

Swedish Institute College of Health Science, 2011 , New York, NY

Nys BA Kinesiology, New York2009

Marmara University, Physical Education, BA 1998 Istanbul

Licenses/Certifications

New York State Manual Therapy License

National CertificationBody Work Licens

Biomechanics, Human Movement Specialist.

Applied kinesiology

National Academy Of Sport medicine Personal Training Certificate

American Council On Exercise: Fitness Nutrition Specialist Certificate

American Heart Association CPR / AED

Continuing Education:

Postural Analysis 2011

Head and Shoulders: Effective Approaches to Working the Neck. 2012

Getting to the Lower Back Treatment. 2013

Rotator Cuff Treatment 2014

Sciatica Treatment 2015

Fibromyalgia Treatment 2015

Sports Nutrition for Health and Performance 2014