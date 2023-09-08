Kaan Kazgan - Savaş Cebeci dövüşünü kim yendi? Kaan Kazgan - Savaş Cebeci dövüşü ne zaman?
Savaş Cebeci'nin "70 kg bir adamdan dünya şampiyonu olsa dayak yemem" demesiyle başlayan düello, gündem olurken Kaan Kazgan - Savaş Cebeci meydan okuması merak edildi. Peki, Kaan Kazgan - Savaş Cebeci kim yendi? Kaan Kazgan - Savaş Cebeci dövüşü ne zaman?
Sosyal medyada yüz binlerce takipçisi olan Savaş Cebeci, paylaştığı bir videoda, "İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" dedi. Bunun üzerine dövüşçü Kaan Kazgan, Savaş Cebeci'ye meydan okudu. Peki, Kaan Kazgan - Savaş Cebecidövüşünü kim yendi?
Kaan Kazgan, Cebeci'nin sözlerinden sonra açık çağrıda bulunmuş ve istediği yerde istediği şartlarda kavga edeceğini belirtmişti.
Sosyal medyada düelloya düşen dövüş davetleri henüz yüz yüze davüşe dönüşmedi. İkili henüz kozlarını paylaşmadı.
Kaan Kazgan - Savaş Cebeci dövüşü, ikilinin düello davetlerine rağmen henüz karşı karşıya gelemediler. Beklenen dövüş için de bir tarih belirtilmedi.
Kaan Kazgan Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Spora 9 yaşında kick boks ile başlamasının yanı sıra bir süre ara vermesinden sonra 11 yaşında tekrar MMA dövüşcüsü olarak devam etmiştir. Aynı zamanda Demir Spor'da serbest güreş genç takım kaptanlığıda yapmış. 2011 yılından bu yana aktif olarak profesyonel maçlara çıkıyor.
Uzun yıllardır New york'ta Personal Trainer ve Manuel Terapist olarak çalışmaktayım. Bu alanlarda çalışan kişilere anatomi ve kinesiology konusunda dersler vermekteyim.
İyi düzeyde Fransızca ve İngilizce biliyorum.
EĞİTİM
Swedish Institute College of Health Science, 2011 , New York, NY
Nys BA Kinesiology, New York2009
Marmara University, Physical Education, BA 1998 Istanbul
Licenses/Certifications
New York State Manual Therapy License
National CertificationBody Work Licens
Biomechanics, Human Movement Specialist.
Applied kinesiology
National Academy Of Sport medicine Personal Training Certificate
American Council On Exercise: Fitness Nutrition Specialist Certificate
American Heart Association CPR / AED
Continuing Education:
Postural Analysis 2011
Head and Shoulders: Effective Approaches to Working the Neck. 2012
Getting to the Lower Back Treatment. 2013
Rotator Cuff Treatment 2014
Sciatica Treatment 2015
Fibromyalgia Treatment 2015
Sports Nutrition for Health and Performance 2014