Kaan Kazgan özür videosu İZLE! Kaan Kazgan özür diledi mi, neden özür diledi?

Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci arasındaki sokak kavgası sonrasında MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan özür diledi. Daha sonrasında birçok kişi tarafından Kaan Kazgan özür videosu araştırıldı ve Kaan Kazgan özür diledi mi, neden özür diledi? Sorgulatıldı. Peki, Kaan Kazgan özür diledi mi, neden özür diledi? İşte güncel detaylar!

Kaan Kazgan özür videosu, gerçekleşen karşılaşmanın ardından araştırıldı. Günlerdir gerginlik yaşayan Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci'nin sokak kavgası sosyal medyada büyük yankı uyandırırken MMA dövüşçüsünden özür mesajı geldi. Sosyal medyada yaşadıkları atışma sonrası buluşan ve kavga eden MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan ile spor eğitmeni Savaş Cebeci gündemden düşmüyor. Peki, Kaan Kazgan özür diledi mi, neden özür diledi? İşte güncel detaylar!

KAAN KAZGAN ÖZÜR VİDEOSU İZLE

Kavgadan sonra X hesabından videolu paylaşım yapan Kaan Kazgan, "Savaş Cebeci ile yaptığımız ring dışı müsabakadan dolayı adli mercilerce resen başlatılan soruşturma gereği ikimiz de gittik ifadelerimizi verdik. İkimizde birbirimizden şikayetçi olmadık. Konu kapandı. Gözaltına alındığımız haberleri yalandır. Kamuoyunu bu şekilde rahatsız edebilecek çirkin görüntüler oluştuğu için üzgünüm. Herkesten özür diliyorum. Keşke olmasaydı. Biz sporcular olarak gençlere daha düzgün örnek olmamız gerekiyor. Bu yüzden özür diliyorum. Gençlerden bunları yapmamalarını, örnek almamalarını diliyorum" dedi.

KAAN KAZGAN ÖZÜR DİLEDİ Mİ, NEDEN ÖZÜR DİLEDİ?

Konuyla ilgili bir video çeken Kazgan, ring dışı müsabakadan dolayı adli mercilerce başlatılan soruşturma gereği ifade verdiklerini ve birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını belirtti. Kamuoyunu rahatsız edebilecek çirkin görüntüler oluştuğu için üzgün olduğunu ifade eden Kazgan, gençlere daha düzgün örnek olmaları gerektiğini belirterek özür diledi.