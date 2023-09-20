Kaan Kazgan kimdir? Kaan Kazgan kaç yaşında, nereli? Kaan Kazgan İnstagram hesabı!
Kaan Kazgan'ın kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu halk tarafından merak ediliyor. Ayrıca Kaan Kazgan'ın boyu ve kilosu hakkında da bilgi arayışı içerisinde olanlar bulunuyor. Peki, Kaan Kazgan kimdir? Kaan Kazgan kaç yaşında, nereli? Kaan Kazgan İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...
Kaan Kazgan'ın hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. MMA dövüşcüsü Kaan Kazgan kaç yaşında ve nereli merak konusu oldu. Arama motorlarında Savaş Cebeci ile kavgasıyla gündeme gelen Kaan Kazgan hakkında detaylar sorgulatılıyor. Peki, Kaan Kazgan kimdir? Kaan Kazgan kaç yaşında, nereli? Kaan Kazgan İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...
Fenomen ve vücut geliştirme koçu Savaş Cebeci'nin "İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" sözlerine profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'ın yanıt vermesi üzerine ikili arasında gerginlik çıktı. Birbirlerine düelloya davet eden ikili, kavga etti. Kanlı biten kavga, Savaş Cebeci'nin pes etmesinin ardından son buldu.
Kaan Kazgan Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Spora 9 yaşında kick boks ile başlamasının yanı sıra bir süre ara vermesinden sonra 11 yaşında tekrar MMA dövüşcüsü olarak devam etmiştir. Aynı zamanda Demir Spor'da serbest güreş genç takım kaptanlığı da yapmış. 2011 yılından bu yana aktif olarak profesyonel maçlara çıkıyor.
28 yaşında olan Kaan Kazgan, 1.70 m boyunda ve 68 kilogramdır.
- Kaan Kazgan'ın doğum tarihi: 03.10.1994
- Kaan Kazgan'ın kilosu: 68 kg
- Kaan Kazgan'ın boyu: 1.70 m