Boks sporu gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Kaan Kazgan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Kaan Kazgan kaç yaşında, nereli? Kaan Kazgan hayatı ve biyografisi! Kaan Kazgan kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Kaan Kazgan hakkında araştırmalar yapılıyor. Kaan Kazgan kimdir? Kaan Kazgan kaç yaşında, nereli? Kaan Kazgan hayatı ve biyografisi!

KAAN KAZGAN KİMDİR?

Kaan Kazgan Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Spora 9 yaşında kick boks ile başlamasının yanı sıra bir süre ara vermesinden sonra 11 yaşında tekrar MMA dövüşcüsü olarak devam etmiştir. Aynı zamanda Demir Spor'da serbest güreş genç takım kaptanlığıda yapmış. 2011 yılından bu yana aktif olarak profesyonel maçlara çıkıyor.