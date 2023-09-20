MMA dövüşcüsü Kaan Kazgan'ın Instagram hesabının durumu merak konusu oldu. Kaan Kazgan'ın Instagram hesabının kapandığı iddia ediliyor. Peki, Kaan Kazgan İnstagram hesabı kapandı mı? Kaan Kazgan İnstagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Fenomen ve vücut geliştirme koçu Savaş Cebeci ile kavga videosuyla gündeme gelen Kaan Kazgan'ın İnstagram hesabı araştırılıyor. Kaan Kazgan'ın İnstagram hesabı kapandı mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından Kaan Kazgan'ın resmi İnstagram hesabı araştırılmaktadır. Peki, Kaan Kazgan İnstagram hesabı kapandı mı? Kaan Kazgan İnstagram hesabı nedir? Detaylar haberimizde...

KAAN KAZGAN KİMDİR?

Kaan Kazgan Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Spora 9 yaşında kick boks ile başlamasının yanı sıra bir süre ara vermesinden sonra 11 yaşında tekrar MMA dövüşcüsü olarak devam etmiştir. Aynı zamanda Demir Spor'da serbest güreş genç takım kaptanlığı da yapmış. 2011 yılından bu yana aktif olarak profesyonel maçlara çıkıyor.

KAAN KAZGAN İNSTAGRAM HESABI KAPANDI MI?