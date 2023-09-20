Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci arasındaki sokak kavgası sonrasında MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan özür diledi. Konuyla ilgili bir video çeken Kazgan bazı açıklamalarda bulundu. Peki, Kaan Kazgan'ın lisansı iptal edildi mi? Kaan Kazgan'ın lisansı iptal olacak mı, son durum ne?

Kaan Kazgan'ın lisansı iptal edildi mi? Sorusu, gerçekleştirilen kavganın ardından gündeme geldi. Kazgan, ring dışı müsabakadan dolayı adli mercilerce başlatılan soruşturma gereği ifade verdiklerini ve birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını belirtti. Sosyal medyada yaşadıkları atışma sonrası buluşan ve kavga eden MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan ile spor eğitmeni Savaş Cebeci gündemden düşmüyor. Peki, Kaan Kazgan'ın lisansı iptal edildi mi? Kaan Kazgan'ın lisansı iptal olacak mı, son durum ne?

KAAN KAZGAN'IN LİSANSI İPTAL EDİLDİ Mİ?

Günlerdir gerginlik yaşayan Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci'nin sokak kavgası sosyal medyada büyük yankı uyandırırken MMA dövüşçüsünden özür mesajı geldi. Henüz Kaan Kazgan'ın lisansının iptal edildiğine dair bir açıklama yapılmadı. Buna göre Kaan Kazgan'ın lisansı henüz iptal edilmedi.

Kavgadan sonra X hesabından videolu paylaşım yapan Kaan Kazgan, "Savaş Cebeci ile yaptığımız ring dışı müsabakadan dolayı adli mercilerce resen başlatılan soruşturma gereği ikimiz de gittik ifadelerimizi verdik. İkimizde birbirimizden şikayetçi olmadık. Konu kapandı. Gözaltına alındığımız haberleri yalandır. Kamuoyunu bu şekilde rahatsız edebilecek çirkin görüntüler oluştuğu için üzgünüm. Herkesten özür diliyorum. Keşke olmasaydı. Biz sporcular olarak gençlere daha düzgün örnek olmamız gerekiyor. Bu yüzden özür diliyorum. Gençlerden bunları yapmamalarını, örnek almamalarını diliyorum" dedi.