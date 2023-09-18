Kaan Kazgan boy, kilo kaç? Kaan Kazgan kim, kaç yaşında? Hakkında bilgiler!

Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Kaan Kazgan hakkında Kaan Kazgan kim, nereli, kaç yaşında merak ediliyor. Peki, Kaan Kazgan'ın boyu kaç? Kaan Kazgan boy, kilo bilgileri ve Kaan Kazgan kimdir sorusunun yanıtı haberimizde...

Kaan Kazgan boy, kilo kaç? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Kaan Kazgan hakkında Kaan Kazgan kim, nereli, kaç yaşında merak ediliyor. Peki, Kaan Kazgan'ın boyu kaç? Kaan Kazgan boy, kilo bilgileri ve Kaan Kazgan kimdir sorusunun yanıtı haberimizde. Detaylar....

KAAN KAZGAN KİMDİR?

Kaan Kazgan Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Spora 9 yaşında kick boks ile başlamasının yanı sıra bir süre ara vermesinden sonra 11 yaşında tekrarMMA övüşcüsü olarak devam etmiştir. Aynı zamanda Demir Spor'da serbest güreş genç takım kaptanlığı da yapmış. 2011 yılından bu yana aktif olarak profesyonel maçlara çıkıyor.

28 yaşında olan Kaan Kazgan, 1.70 m boyunda ve 68 kilogramdır.