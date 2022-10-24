Vatandaşlar tarafından merak edilen futbolcular arasında Kaan Kanak geliyor. Peki, Kaan Kanak kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç? Kaan Kanak hangi takımda oynuyor? Kaan Kanak hangi mevkii, boyu kaç, kilosu kaç? Kaan Kanak'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Hatayspor'un deneyimli futbolcusu Kaan Kanak kimdir merak ediliyor. Peki, Kaan Kanak kimdir? Futbolcu Kaan Kanak kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne, boyu kaç? Kariyeri ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

KAAN KANAK KİMDİR?

Kaan Kanak (d. 6 Ekim 1990, Yozgat) Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da oynamaktadır.

Kaan Kanak doğum tarihi : 6 Ekim 1990

6 Ekim 1990 Kaan Kanak kaç yaşında : 32 yaşında

32 yaşında Kaan Kanak nereli : Yozgat

Yozgat Kaan Kanak mesleği ne : Futbolcu

Futbolcu Kaan Kanak mevkisi ne : Sol bek

Sol bek Kaan Kanak hangi takımda : Hatayspor

Hatayspor Kaan Kanak boyu kaç : 1.73 metre

2009 yılında Ankaragücü'nün Paf takımında futbola başlamıştır.İlk profesyonel maçına 15 Ağustos 2009 tarihinde Manisaspor karşısında çıkan oyuncu daha sonra Bugsaşspor'a kiralık olarak gitmiş fakat görev yapamamamıştır. 2011-2012 sezonunda MKE Ankaragücü'nün çağırması üzerine tekrar Ankaragücü'ne gelmiştir. Ankaragücü-Kasımpaşa kupa maçında Ankaragücü formasıyla golünü kaydetmiştir.31 Mayıs 2014 tarihinde bitecek sözleşmesini, 2013-2014 sezonunun başında 1 yıl daha uzatmıştır. 2014-15 transfer döneminde ise 200.000 TL karşılığında Eskişehirspor ile sözleşme imzaladı..