Kaan Boşnak Taksim sözleri! Kaan Boşnak Anıl Piyancı Taksim şarkı sözleri
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Rap dünyasının dikkat çeken isimlerinden olan Anıl Piyancı ile alternatif müzik grupları arasında beğenilen Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak birlikte bir şarkının daha altına imza attı. Daha önce Varsın, Göklerde Süzülürken adlı parçaları yapan ikili, bu sefer Taksim adlı parçayı seslendirdi. Klibiyle birlikte 10 Aralık gecesi yayımlanan şarkı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Anıl Piyancı Kaan Boşnak - Taksim sözleri! Kaan Boşnak Taksim şarkı sözleri!
Anıl Piyancı Kaan Boşnak - Taksimsözleri, dün gece çıkan parçanın ardından dikkat çeken araştırmalar arasında yer aldı. Birlikte bir parçanın daha altına imza atan ikilinin parçası, kısa sürede dijital müzik kanallarında binlerce beğeni aldı. Peki, Anıl Piyancı Kaan Boşnak - Taksimsözleri nedir? İşte, Kaan Boşnak Taksim şarkı sözleri! Anıl Piyancı Taksimsözleri...
KAAN BOŞNAK TAKSİM ŞARKI SÖZLERİ
Bu şehir benim düştüğüm delik
Çıkamam ki benimsedim
Özlesem de güneyleri
Ruhum Taksim'de bir serseri
*
Gezerdim dostlarımla Taksim'de bir serseriyim
Ben on yıl öncesindeki İstiklal caddesiyim
Sokakta kaybolmuş tüm insanların adresiyim
O mutsuz çocukların kırık dolu karnesiyim
*
Bok ettik sadece bir şehri değil bir şaheseri
Yok eski tadı hiçbir şeyin bugün hayli sefil
Hepimiz bu toprakların gelecek varisiyiz
Bir türlü bitmeyecek borçlarının vadesiyiz
*
Bu filmin en dramatik acıklı sahnesiyim
Belki arka sokakların yasaklı maddesiyim
Pisliğin içinde yaşarım şehir faresiyim
Gözleri dolduran o şarkıların namesiyim
*
Bir türlü çözemedik niye bilmem hadiseyi
Düşünce suçu mu işlemiş şiir kafiyesi
Ölen özgürlüğün mezar başında taziyesi
Yaşlı bir dedenin torunlarına tavsiyesi
*
Yüzünde korkunun üzücü bir ifadesiyim
Tarih yazan o komutanların iradesiyim
Yolları gözleyen anaların bir tanesiyim
Evine dönmeyen askerlerin hikayesiyim
*
Savaştan kurtulmuş gururlu halkın gazisiyim
İsterdi huzurlu olsun gelecek çağ, nesil
Uyanman gerek artık bu onun işareti
Gençlere ışık tutar Gençliğin Hitabesi
*
Bu şehir benim düştüğüm delik
Çıkamam ki benimsedim
Özlesem de güneyleri
Ruhum Taksim'de bir serseri
*
Bu şehir benim düştüğüm delik
Çıkamam ki benimsedim
Özlesem de güneyleri
Ruhum Taksim'de bir serseri
*
Senden olmayanı görmüyorsun
Değişik kafaları sevmiyorsun
Ne çok hayatı da perişan ettin
Bir nesil kayıp hiç bilmiyorsun
*
Huzurumuza dikili gözler
İnsan hep eskiyi mi özler?
İçime atsam içim patlar
Betona tapıyor bu putperestler
*
Nereye gidiyor bu kaçan hevesler
Sanki boşa alınan nefesler
Birileri ise hep kaçarlar
Diğerleri de hep birini bekler
*
Bu şehir benim düştüğüm delik
Çıkamam ki benimsedim
Özlesem de güneyleri
Ruhum Taksim'de bir serseri
*
Bu şehir benim düştüğüm delik
Çıkamam ki benimsedim
Özlesem de güneyleri
Ruhum Taksim'de bir serseri
- Söz: Kaan Boşnak & Anıl Piyancı
- Müzik: Kaan Boşnak & Anıl Piyancı & Ouz Baydar
- Düzenleme: Ouz Baydar
- Mix Mastering: Ufuk Kevser
- Artwork: Cihangir Öziş
- Video Credits;
- Directed by Cemstellar 'Cem Kılıç'
- Backstage Photo & Video: Ömer Hatip