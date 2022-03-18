Kaan Boşnak Taksim sözleri! Kaan Boşnak Anıl Piyancı Taksim şarkı sözleri

Anıl Piyancı Kaan Boşnak - Taksimsözleri, dün gece çıkan parçanın ardından dikkat çeken araştırmalar arasında yer aldı. Birlikte bir parçanın daha altına imza atan ikilinin parçası, kısa sürede dijital müzik kanallarında binlerce beğeni aldı. Peki, Anıl Piyancı Kaan Boşnak - Taksimsözleri nedir? İşte, Kaan Boşnak Taksim şarkı sözleri! Anıl Piyancı Taksimsözleri...

KAAN BOŞNAK TAKSİM ŞARKI SÖZLERİ

Bu şehir benim düştüğüm delik

Çıkamam ki benimsedim

Özlesem de güneyleri

Ruhum Taksim'de bir serseri

*

Gezerdim dostlarımla Taksim'de bir serseriyim

Ben on yıl öncesindeki İstiklal caddesiyim

Sokakta kaybolmuş tüm insanların adresiyim

O mutsuz çocukların kırık dolu karnesiyim

*

Bok ettik sadece bir şehri değil bir şaheseri

Yok eski tadı hiçbir şeyin bugün hayli sefil

Hepimiz bu toprakların gelecek varisiyiz

Bir türlü bitmeyecek borçlarının vadesiyiz

*

Bu filmin en dramatik acıklı sahnesiyim

Belki arka sokakların yasaklı maddesiyim

Pisliğin içinde yaşarım şehir faresiyim

Gözleri dolduran o şarkıların namesiyim

*

Bir türlü çözemedik niye bilmem hadiseyi

Düşünce suçu mu işlemiş şiir kafiyesi

Ölen özgürlüğün mezar başında taziyesi

Yaşlı bir dedenin torunlarına tavsiyesi

*

Yüzünde korkunun üzücü bir ifadesiyim

Tarih yazan o komutanların iradesiyim

Yolları gözleyen anaların bir tanesiyim

Evine dönmeyen askerlerin hikayesiyim

*

Savaştan kurtulmuş gururlu halkın gazisiyim

İsterdi huzurlu olsun gelecek çağ, nesil

Uyanman gerek artık bu onun işareti

Gençlere ışık tutar Gençliğin Hitabesi

*

Bu şehir benim düştüğüm delik

Çıkamam ki benimsedim

Özlesem de güneyleri

Ruhum Taksim'de bir serseri

*

Bu şehir benim düştüğüm delik

Çıkamam ki benimsedim

Özlesem de güneyleri

Ruhum Taksim'de bir serseri

*

Senden olmayanı görmüyorsun

Değişik kafaları sevmiyorsun

Ne çok hayatı da perişan ettin

Bir nesil kayıp hiç bilmiyorsun

*

Huzurumuza dikili gözler

İnsan hep eskiyi mi özler?

İçime atsam içim patlar

Betona tapıyor bu putperestler

*

Nereye gidiyor bu kaçan hevesler

Sanki boşa alınan nefesler

Birileri ise hep kaçarlar

Diğerleri de hep birini bekler

*

Bu şehir benim düştüğüm delik

Çıkamam ki benimsedim

Özlesem de güneyleri

Ruhum Taksim'de bir serseri

*

Bu şehir benim düştüğüm delik

Çıkamam ki benimsedim

Özlesem de güneyleri

Ruhum Taksim'de bir serseri

Söz: Kaan Boşnak & Anıl Piyancı

Müzik: Kaan Boşnak & Anıl Piyancı & Ouz Baydar

Düzenleme: Ouz Baydar

Mix Mastering: Ufuk Kevser

Artwork: Cihangir Öziş

Video Credits;

Directed by Cemstellar 'Cem Kılıç'

Backstage Photo & Video: Ömer Hatip

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