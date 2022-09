Kaan Boşnak kimdir? Kaan Boşnak kaç yaşında, nereli? Kaan Boşnak hayatı!

Rock müzik grubu olan Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti olan Kaan Boşnak, bağımsız olarak da kendi müziğini yapmaktadır. Hem grup olarak hem bağımsız olarak kariyerine devam eden Kaan Boşnak'ın büyük bir hayran kitlesi var. Çıkardığı her şarkı ile dinleyicilerini kendisine hayran bırakan Kaan Boşnak son zamanlarda araştırılıyor. Kaan Boşnak kimdir? Kaan Boşnak kaç yaşında, nereli?

KAAN BOŞNAK KİMDİR?

Sebahattin Kaan Boşnak (d. 4 Eylül 1992), Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun vokali ve gitaristi olması ile tanınan Türk müzisyen. Müzik kariyerine 3 Maymun adlı grup ile başlayan Boşnak, 2011 yılında Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunu kurmuştur. 2017'den beri solo şarkılar da yayımlamaktadır. Boşnak, müzisyenliğinin yanı sıra edebiyat ile de ilgilenmektedir. Marmara Üniversitesi Edebiyat Bölümü öğrencisi olan Boşnak, 3 Maymun isimli grubu kurup, solistliğini yapmış fakat sonradan grup dağılmıştır. Boşnak, müzik kariyerinde Nick Cave, Erkin Koray, Kesmeşeker ve Cemiyette Pişiyorum'dan etkilenmiştir. Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun yanı sıra yalnızca Kaan Boşnak ismiyle de şarkılar yayınlamıştır. 2017'de Güzel Değil, Yorgunum ve Ağrılar ve Yıkılma Sakın singlelarını yayınlamıştır. Ardından 2018 yılında Demos isimli 5 şarkıdan oluşan EP'sini dinleyenlerin beğenisine sunmuştur. 2019 yılında Sansar Salvo ile Koptu Kayış ve Anıl Piyancı ile Varsın isimli düetlerini yayınlamıştır. 2020 yılında Tutunamayanlar dizisinin müziklerini 6. bölümden itibaren Ali Saran ile birlikte üstlenmiş, dizinin 11. bölümünde (24 Mart 2020) Tutunamayız isimli, dizi için yazdığı yeni şarkısı da yayınlanmıştır.

Bağımsız rock türünde müzik yapan Kaan Boşnak, 2011 yılında Engin Sevik ile beraber kurduğu Yüzyüzeyken Konuşuruz grubuyla başlarda yayınladığı videolar ile dinleyicilerinden beğeni topladı. 2013 yılında ilk albümleri 'Evdekilere Selam' sayesinde daha geniş kitlelere ulaştılar. İlerleyen zamanda sırasıyla Can Tunaboylu, Can Kalyoncu ve Baran Ökmen'in de katılımıyla grup son haline ulaştı. 2014 yılında Otoban Sıcağı ve 2018 yılında Akustik Travma albümleriyle popülariteleri de hızla arttı. Bunun yanı sıra Ne Farkeder, Canavar, Sandal, Boş Gemiler ve 2020 yılında New York Red Bull Müzik Stüdyoları'nda analog kaydettikleri Kazılı Kuyum teklilerini dinleyiciye sundular. Aynı zamanda Bostancı Gösteri Merkezi'nde 5000 kişiye verdikleri en büyük tek konserlerinin belgeseli de bulunmaktadır. 2020 yılında 46.'sı düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nde ''En İyi Müzik Grubu'' ödülünü aldılar.

KAAN BOŞNAK ÖZEL HAYATI

Boşnak, 20 Nisan 2020 tarihinde festival ve etkinlik direktörü Başak Ceylan Torun ile evlendi. Bu evlilikten 2021 yılında Ali Kutluhan ismini verdikleri çocukları dünyaya geldi.

Kaan Boşnak ve eşi Başak Ceylan Torun

KAAN BOŞNAK ŞARKILARI

• Güzel Değil (2017)

• Yorgunum Ve Ağrılar (2017)

• Yıkılma Sakın (2017)

• Demos (EP, 2018)

• Sen Olmazsan (2018)

• Gördüm Günümü (2018)

• Ben Kaldım (2018)

• Zor (2018)

• Koptu Kayış (Sansar Salvo ile, 2019)

• Varsın (Anıl Piyancı ile, 2019)

• Tutunamayız (2020)

• Bırakma Kendini (2020)

• Bebeğim (2020)

• Seni Buldum Ya (2020)

• Barbar (2020)

• İçi Dolu Her Şeyim (2021)

• Katıydı Buharlaştı (Anıl Bayraktar ile, 2021)

• Göklerde Süzülürken (Anıl Piyancı ile, 2021)

• Beklenen Gemi (2022)

• Taksim (Anıl Piyancı ile, 20