Kaan Boşnak Delik Deşik sözleri! Delik Deşik şarkı sözleri neler?
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KAAN BOŞNAK DELİK DEŞİK SÖZLERİ!
Beni bilmezsin deliyim
Kadehim boş, olurum yok
Eğilirsem dökülür
Çok doluyum bire bin katarım
Artık durmam giderim
Niyetim saf, sebebim çok
Bana neden hiç saygın yok
Peki ben niye katlanayım
Delik deşik oldum, dayanamam artık
Bu ne çılgınlık, bu ne haylazlık
Hem şükransın hem pişmanlık, seni affedemem
Hem şükransın hem pişmanlık, seni affedemem
Beni görmezsin geçerim
Rengim şeffaf, yüreğim loş
Nefesim var, tütünüm boş
Tozumu dumana katarım
Artık dursun kalbim
Zaten taş, pek bi yavaş
Tek mermim var, bitsin bu savaş
Onu da kafama sıkarım
Delik deşik oldum, dayanamam artık
Bu ne çılgınlık, bu ne ahrazlık
Hem şükransın hem pişmanlık, seni affedemem
Hem şükransın hem pişmanlık, seni affedemem
Kötü bi rüya görmüş gibi
Hiç uyanmam sarhoş gibi
Denedim inan çok
Bu dünyanın kopmuş teli
Dibi tutmuş yutmuş beni
Daha bi yolum yok
Delik deşik oldum, dayanamam artık
Bu ne çılgınlık, bu ne ahrazlık
Hem şükransın hem pişmanlık, seni affedemem
Hem şükransın hem pişmanlık, seni affedemem