Kaan Boşnak yeni şarkısı Delik Deşik çıktı. Müzik severler şarkının çıkacağı tarihi ve şarkının sözlerini merak etti. Peki, Kaan Boşnak Delik Deşik şarkı sözleri ne? Kaan Boşnak Delik Deşik sözleri!

Kaan Boşnak Delik Deşik şarkı sözleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Delik Deşik şarkı sözleri nedir gündeme geliyor. Kaan Boşnak Delik Deşik şarkı sözleri ne dinleyiciler tarafından araştırılıyor. Kaan Boşnak Delik Deşik şarkı sözleri haberler.com sitemizden ulaşabilirsiniz. Kaan Boşnak Delik Deşik sözleri! Delik Deşik şarkı sözleri neler? Detaylar haberimizdedir…

KAAN BOŞNAK DELİK DEŞİK SÖZLERİ!

Beni bilmezsin deliyim

Kadehim boş, olurum yok

Eğilirsem dökülür

Çok doluyum bire bin katarım

Artık durmam giderim

Niyetim saf, sebebim çok

Bana neden hiç saygın yok

Peki ben niye katlanayım

Delik deşik oldum, dayanamam artık

Bu ne çılgınlık, bu ne haylazlık

Hem şükransın hem pişmanlık, seni affedemem

Hem şükransın hem pişmanlık, seni affedemem

Beni görmezsin geçerim

Rengim şeffaf, yüreğim loş

Nefesim var, tütünüm boş

Tozumu dumana katarım

Artık dursun kalbim

Zaten taş, pek bi yavaş

Tek mermim var, bitsin bu savaş

Onu da kafama sıkarım

Delik deşik oldum, dayanamam artık

Bu ne çılgınlık, bu ne ahrazlık

Hem şükransın hem pişmanlık, seni affedemem

Hem şükransın hem pişmanlık, seni affedemem

Kötü bi rüya görmüş gibi

Hiç uyanmam sarhoş gibi

Denedim inan çok

Bu dünyanın kopmuş teli

Dibi tutmuş yutmuş beni

Daha bi yolum yok

Delik deşik oldum, dayanamam artık

Bu ne çılgınlık, bu ne ahrazlık

Hem şükransın hem pişmanlık, seni affedemem

Hem şükransın hem pişmanlık, seni affedemem