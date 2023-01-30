Sarı-kırmızılılar, kısa süre önce transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a davet ettiği Kaan Ayhan'ı resmen renklerine bağladı. Galatasaray, 28 yaşındaki milli stoper için 400 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Kaan Ayhan ne kadara transfer oldu? Galatasaray Kaan Ayhan için ne kadar transfer ücreti ödeyecek? Soruları gündemde yer alıyordu. İşte detaylar...

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Kaan Ayhan ne kadara transfer oldu? Sarı-kırmızılılar, kısa süre önce transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a davet ettiği Kaan Ayhan'ı resmen renklerine bağladı. Galatasaray, 28 yaşındaki milli stoper için 400 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Kaan Ayhan ne kadara transfer oldu? Galatasaray Kaan Ayhan için ne kadar transfer ücreti ödeyecek? Soruları gündemde yer alıyordu. Detaylar haberimizde...

KAAN AYHAN NE KADARA TRANSFER OLDU?

Galatasaray, 28 Ocak Cumartesi günü İstanbul'a getirdiği Kaan Ayhan transferini resmen duyurdu. Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Kaan Ayhan sezon sonuna kadar Galatasaray'dan net 9 milyon 500 bin lira net ücret kazanacak. Sarı kırmızılılar, tecrübeli stoperin bonservisini almak isterse İtalyan kulübüne 2 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

"İNANILMAZ MUTLUYUM"

Kulüp televizyonuna konuşan Kaan Ayhan, "İnanılmaz mutluyum. Epeydir Kaan Ayhan haberlerini okuyorduk, nihayet gelebildim. İnşallah hem kendi adıma hem camia için hayırlı bir gün olur." dedi.

SATIN ALMA OPSİYONU 2.8 MİLYON EURO

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Futbolcunun eski kulübüne net 400.000 € tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.800.000 Euro'dur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.