Sarı-kırmızılılar, kısa süre önce transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a davet ettiği Kaan Ayhan'ı resmen renklerine bağladı. Peki, Kaan Ayhan ne kadar kazanacak? Galatasaray'da Kaan Ayhan ne kadar kazanacak?

Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l ile resmi...

Kaan Ayhan ne kadar kazanacak? Sarı-kırmızılılar, kısa süre önce transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a davet ettiği Kaan Ayhan'ı resmen renklerine bağladı. Peki, Kaan Ayhan ne kadar kazanacak? Galatasaray'da Kaan Ayhan ne kadar kazanacak? İşte detaylar...

KAAN AYHAN NE KADAR KAZANACAK?

Galatasaray, milli futbolcu Kaan Ayhan'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Kaan Ayhan'a sezon sonuna kadar 9,5 milyon lira net ücret ödeyecek. İtalyan ekibi Sassuolo'dan 400 bin euroya kiralanan Ayhan'ın satın alma opsiyonu ise 2.8 milyon euro.

"İNANILMAZ MUTLUYUM"

Kulüp televizyonuna konuşan Kaan Ayhan, "İnanılmaz mutluyum. Epeydir Kaan Ayhan haberlerini okuyorduk, nihayet gelebildim. İnşallah hem kendi adıma hem camia için hayırlı bir gün olur." dedi.

SATIN ALMA OPSİYONU 2.8 MİLYON EURO

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Futbolcunun eski kulübüne net 400.000 € tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.800.000 eurodur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.